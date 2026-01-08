Veronika Remišová kritizuje menovanie Alexandra Saka za generálneho konzula v Istanbule
Poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) kritizuje menovanie Alexandra Saka za generálneho konzula v Istanbule.
Poukázala na to, že je spájaný s kauzou pozemkov v blízkosti budúcej nemocnice v bratislavských Vajnoroch. Pripomenula aj prípad Petra Kmeca, ktorý podal demisiu z postu vicepremiéra pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, a má byť veľvyslancom v Taliansku.
„Len nedávno sme sa dozvedeli, že Peter Kmec, ktorý doslova ušiel z funkcie podpredsedu vlády po prevalení megaškandálu s dotáciami pre osoby napojené na stranu Hlas, si to za ‚odmenu‘ namieril na teplý diplomatický ‚flek‘ v Taliansku. Teraz sa dozvedáme, že Alexander Sako, ktorý odstúpil z funkcie riaditeľa štátnych železníc v dôsledku mediálneho tlaku pri pozemkovej kauze, mieri na konzulát v Turecku,“ uviedla Remišová. Kritizovala pritom vládu, že namiesto skúsených profesionálov obsadzujú diplomatické posty takíto ľudia.
Ku kritike sa pridalo aj opozičné KDH. „Po Kmecovi so škandálom vo Voderadoch a dotáciami na inovácie doprial predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) stoličku aj exmanželovi ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD), bývalému riaditeľovi Železníc Slovenskej republiky Alexandrovi Sakovi, ktorý nedokázal riadiť železnice a od ktorého štát odkúpil pozemky na novú nemocnicu vo Vajnoroch,“ uviedlo hnutie.
Alexander Sako sa stal novým generálnym konzulom Slovenska v tureckom Istanbule. Podľa komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR prichádza do diplomatickej služby s dlhoročnými skúsenosťami zo strategického riadenia, ekonomiky a verejnej správy.
Vo viacerých okresoch Slovenska treba v noci počítať s nízkymi teplotami
Vo viacerých okresoch Slovenska treba počas štvrtkovej noci počítať s nízkymi teplotami.
Fiala má obavy zo spojenectva Babiša s Ficom a Orbánom a ich štýlu politiky
Bývalý český premiér Petr Fiala má obavy zo spojenectva predsedu českej vlády Andreja Babiša s premiérmi SR a Maďarska Robertom Ficom a Viktorom Orbánom.
STVR vo februári pristúpi k hromadnému prepúšťaniu, stav sa zníži o päť percent
K prepusteniu piatich percent zamestnancov, ktoré STVR avizovala na jeseň minulého roka na základe hĺbkového auditu, dôjde vo februári 2026.
Pellegrini prijal Babiša, ocenil obnovenie medzivládneho dialógu
Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok prijal v Prezidentskom paláci predsedu českej vlády Andreja Babiša počas jeho návštevy SR.