  • DNES - 18:03
  • Bratislava
Veronika Remišová kritizuje menovanie Alexandra Saka za generálneho konzula v Istanbule

Poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) kritizuje menovanie Alexandra Saka za generálneho konzula v Istanbule.

Poukázala na to, že je spájaný s kauzou pozemkov v blízkosti budúcej nemocnice v bratislavských Vajnoroch. Pripomenula aj prípad Petra Kmeca, ktorý podal demisiu z postu vicepremiéra pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, a má byť veľvyslancom v Taliansku.

Len nedávno sme sa dozvedeli, že Peter Kmec, ktorý doslova ušiel z funkcie podpredsedu vlády po prevalení megaškandálu s dotáciami pre osoby napojené na stranu Hlas, si to za ‚odmenu‘ namieril na teplý diplomatický ‚flek‘ v Taliansku. Teraz sa dozvedáme, že Alexander Sako, ktorý odstúpil z funkcie riaditeľa štátnych železníc v dôsledku mediálneho tlaku pri pozemkovej kauze, mieri na konzulát v Turecku,“ uviedla Remišová. Kritizovala pritom vládu, že namiesto skúsených profesionálov obsadzujú diplomatické posty takíto ľudia.

Ku kritike sa pridalo aj opozičné KDH. „Po Kmecovi so škandálom vo Voderadoch a dotáciami na inovácie doprial predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) stoličku aj exmanželovi ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD), bývalému riaditeľovi Železníc Slovenskej republiky Alexandrovi Sakovi, ktorý nedokázal riadiť železnice a od ktorého štát odkúpil pozemky na novú nemocnicu vo Vajnoroch,“ uviedlo hnutie.

Alexander Sako sa stal novým generálnym konzulom Slovenska v tureckom Istanbule. Podľa komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR prichádza do diplomatickej služby s dlhoročnými skúsenosťami zo strategického riadenia, ekonomiky a verejnej správy.

Zdroj: Info.sk, TASR
