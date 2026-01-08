  • Články
Pes napadol rodinu s kočíkom, majiteľ utiekol

  • DNES - 20:27
  • Leicester
Britská polícia rieši incident, ku ktorému došlo ešte začiatkom septembra 2025.

Rodinu v anglickom meste Leicester napadol pes na vôdzke. V stredu (7. 1.) o tom informovala leicesterská polícia na svojom webe s tým, že vyhlásila pátranie po mužovi, ktorý by mohol prispieť k objasneniu prípadu.

Podľa polície k skutku došlo ešte začiatkom septembra 2025. Žena spolu so svojimi dvomi deťmi, z ktorých jedno bolo v kočíku, kráčala po ulici Stephenson Drive, kde ich napadol pes bez vôdzky.

„Pes bez vôdzky na ňu vyskočil a poškriabal jej chrbát. Následne skočil na kočík, čím ho prevrátil a zhodil ženu na zem,“ informovala polícia. Pri útoku došlo k poraneniu dieťaťa na hlave.

Majiteľa hľadajú

Ako ďalej priblížila polícia, majiteľ psa ho po útoku pripútal na vôdzku a z miesta činu odišiel na neznáme miesto. Policajti v tejto súvislosti zverejnili fotografiu osoby, ktorá by mohla prispieť k objasneniu prípadu a vyzvali prípadných svedkov, aby informácie o incidente alebo majiteľovi oznámili.

Foto: leics.police.uk

Hrozí trestné stíhanie

Podobný prípad ako v britskom Leicesteri sa odohral v auguste 2025 v obci Krušovce pri Topoľčanoch. Ako sme vás vtedy informovali, pes, ktorý utiekol z nezabezpečeného dvora, napadol skupinu dievčat, pričom jedno z nich ťažko poranil.

Pre útok psa v tomto prípade stíhali majiteľa. „Poverený príslušník PZ v Topoľčanoch začal trestné stíhanie pre prečin ublíženie na zdraví," informovala nitrianska krajská polícia v súvislosti s incidentom.

Ako pripomenula Mestská polícia Bratislava, najčastejším dôvodom útoku psov býva nepozornosť. „Z našich skúseností práve skutočnosť, že sa majitelia dostatočne nevenovali venčeniu psov, prípadne ich nedokázali ovládať, bola najčastejším dôvodom toho, že pes niekoho napadol," informovala polícia.

V prípade zaútočenia iného psa na vás alebo vášho domáceho miláčika je podľa polície potrebné vypýtať si od majiteľa kontaktné údaje a k incidentu privolať mestskú políciu. V prípade, že sa na mieste nachádzajú svedkovia, získajte aj kontakt na nich.

„Ak potrebujete z miesta incidentu urýchlene odísť, napríklad z dôvodu potreby bezodkladného lekárskeho/veterinárneho ošetrenia, podajte čo najskôr oznámenie o priestupku osobne na príslušnom okresnom veliteľstve mestskej polície alebo obvodnom oddelení Policajného zboru," dodala polícia.

Zdroj: Info.sk, DP, leics.police.uk, msp.bratislava.sk
