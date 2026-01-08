  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 8.1.2026Meniny má Severín
-3°Bratislava

Po streľbe v Minneapolise došlo k stretom demonštrantov s bezpečnostnými silami

  • DNES - 17:08
  • Minneapolis
Po streľbe v Minneapolise došlo k stretom demonštrantov s bezpečnostnými silami

Pri protestoch proti zastreleniu ženy agentom amerického Imigračného a colného úrad (ICE) v meste Minneapolise v americkom štáte Minnesota došlo vo štvrtok k stretom medzi protestujúcimi a príslušníkmi bezpečnostných zložiek.

Ľudia z Minneapolisu sa už v stredu večer zhromaždili na mieste, kde agent ICE smrteľne postrelil 37-ročnú americkú občianku Renee Nicole Goodovú, ktorá sa svojím vozidlom údajne pokúsila vraziť do agentov ICE vykonávajúcich zásah v tomto meste.

Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS) tvrdí, že daný agent konal v sebaobrane, a ženino počínanie označilo za akt domáceho terorizmu. Americký prezident Donald Trump tiež vyhlásil, že agent ICE konal zrejme v sebaobrane.

Proti konaniu ICE sa však postavili viacerí predstavitelia mesta Minneapolis i štátu Minnesota.

Primátor Minneapolisu Jacob Frey uviedol, že agent zodpovedný za smrť ženy konal bezohľadne, a odmietol tvrdenia ministerstva pre vnútornú bezpečnosť, že išlo o sebaobranu. Príslušníci ICE podľa neho prišli do mesta spôsobovať chaos a vyvolávať nedôveru.

Guvernér štátu Minnesota Tim Walz priznal, že zdieľa hnev ľudí, ktorých však vyzval, aby protestovali pokojne a nenechali sa vyprovokovať federálnou vládou.

Vo štvrtok ráno sa ľudia začali zhromažďovať na parkovisku v blízkosti federálnej budovy Bishop Henry Whipple vo Fort Snelling, v ktorej sídli niekoľko federálnych úradov vrátane imigračného súdu. Protestujúci tam skandovali, držali americké vlajky a transparenty vyzývajúce ICE, aby opustil Minnesotu. Podľa AFP bolo v dave vidieť aj transparent s nápisom: „ICE=vražda“.

Pred budovu sa rozstavilo približne 50 príslušníkov federálnych bezpečnostných zložiek vrátane pohraničnej polície, ktorí sa snažili vytlačiť protestujúcich na druhú stranu ulice. Niektorí agenti sa podľa CNN pri interakcii s protestujúcimi pokúšali o deeskaláciu, zatiaľ čo iní ich údajne verbálne provokovali a tlačili k zemi. Protestujúci vyjadrovali svoj hnev a príslušníkov bezpečnostných zložiek označovali za „nacistov a vrahov“.

Z miesta protestu informoval o stretoch medzi protestujúcimi a bezpečnostnými zložkami okrem iných aj novinár televízie CNN, podľa ktorého federálni agenti použili proti zhromaždeným neznámu látku podobnú plynu. Na záberoch z protestu vidno kúdol dymu a ľudí, ktorí kašlú.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Maďarsko sa pre slovenský zákon o Benešových dekrétoch obrátilo na Brusel

Maďarsko sa pre slovenský zákon o Benešových dekrétoch obrátilo na Brusel

DNES - 15:51Zahraničné

Maďarsko vyzýva Brusel, aby zakročil proti nedávnej legislatívnej zmene na Slovensku týkajúcej sa Benešových dekrétov.

Rodiny obetí podali žalobu v súvislosti s požiarom vo švajčiarskom bare

Rodiny obetí podali žalobu v súvislosti s požiarom vo švajčiarskom bare

DNES - 14:56Zahraničné

Rodiny sa pripojili ku konaniu ako žalobcovia.

Macron kritizoval Spojené štáty za odvracanie sa od spojencov

Macron kritizoval Spojené štáty za odvracanie sa od spojencov

DNES - 14:47Zahraničné

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok povedal, že Spojené štáty sa „oslobodzujú“ od medzinárodných pravidiel a postupne odvracajú od niektorých svojich spojencov.

Zelenskyj: Návrh bezpečnostných záruk USA je v podstate pripravený na schválenie

Zelenskyj: Návrh bezpečnostných záruk USA je v podstate pripravený na schválenie

DNES - 14:41Zahraničné

Návrh dokumentu o amerických bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu je „v podstate pripravený“ na predloženie prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi.

Vosveteit.sk
Google vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránokGoogle vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránok
OpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovaniaOpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovania
Telefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvoduTelefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvodu
WhatsApp práve dostal niekoľko vylepšení. Takto skrotí chaos v skupinových četochWhatsApp práve dostal niekoľko vylepšení. Takto skrotí chaos v skupinových četoch
Windows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tváriWindows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tvári
Nová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometreNová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometre
POZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj tyPOZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj ty
Elon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlomElon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlom
Ľudské bunky dokážu omladnúť bez génovej manipulácie. Stačí im zmeniť prostredieĽudské bunky dokážu omladnúť bez génovej manipulácie. Stačí im zmeniť prostredie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP