Po streľbe v Minneapolise došlo k stretom demonštrantov s bezpečnostnými silami
- DNES - 17:08
- Minneapolis
Pri protestoch proti zastreleniu ženy agentom amerického Imigračného a colného úrad (ICE) v meste Minneapolise v americkom štáte Minnesota došlo vo štvrtok k stretom medzi protestujúcimi a príslušníkmi bezpečnostných zložiek.
Ľudia z Minneapolisu sa už v stredu večer zhromaždili na mieste, kde agent ICE smrteľne postrelil 37-ročnú americkú občianku Renee Nicole Goodovú, ktorá sa svojím vozidlom údajne pokúsila vraziť do agentov ICE vykonávajúcich zásah v tomto meste.
Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS) tvrdí, že daný agent konal v sebaobrane, a ženino počínanie označilo za akt domáceho terorizmu. Americký prezident Donald Trump tiež vyhlásil, že agent ICE konal zrejme v sebaobrane.
Proti konaniu ICE sa však postavili viacerí predstavitelia mesta Minneapolis i štátu Minnesota.
Primátor Minneapolisu Jacob Frey uviedol, že agent zodpovedný za smrť ženy konal bezohľadne, a odmietol tvrdenia ministerstva pre vnútornú bezpečnosť, že išlo o sebaobranu. Príslušníci ICE podľa neho prišli do mesta spôsobovať chaos a vyvolávať nedôveru.
Guvernér štátu Minnesota Tim Walz priznal, že zdieľa hnev ľudí, ktorých však vyzval, aby protestovali pokojne a nenechali sa vyprovokovať federálnou vládou.
Vo štvrtok ráno sa ľudia začali zhromažďovať na parkovisku v blízkosti federálnej budovy Bishop Henry Whipple vo Fort Snelling, v ktorej sídli niekoľko federálnych úradov vrátane imigračného súdu. Protestujúci tam skandovali, držali americké vlajky a transparenty vyzývajúce ICE, aby opustil Minnesotu. Podľa AFP bolo v dave vidieť aj transparent s nápisom: „ICE=vražda“.
Pred budovu sa rozstavilo približne 50 príslušníkov federálnych bezpečnostných zložiek vrátane pohraničnej polície, ktorí sa snažili vytlačiť protestujúcich na druhú stranu ulice. Niektorí agenti sa podľa CNN pri interakcii s protestujúcimi pokúšali o deeskaláciu, zatiaľ čo iní ich údajne verbálne provokovali a tlačili k zemi. Protestujúci vyjadrovali svoj hnev a príslušníkov bezpečnostných zložiek označovali za „nacistov a vrahov“.
Z miesta protestu informoval o stretoch medzi protestujúcimi a bezpečnostnými zložkami okrem iných aj novinár televízie CNN, podľa ktorého federálni agenti použili proti zhromaždeným neznámu látku podobnú plynu. Na záberoch z protestu vidno kúdol dymu a ľudí, ktorí kašlú.
