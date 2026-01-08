Fiala má obavy zo spojenectva Babiša s Ficom a Orbánom a ich štýlu politiky
Bývalý český premiér Petr Fiala má obavy zo spojenectva predsedu českej vlády Andreja Babiša s premiérmi SR a Maďarska Robertom Ficom a Viktorom Orbánom.
Na sociálnej sieti X to uviedol vo štvrtok po stretnutí Babiša s Ficom v Bratislave. Tí okrem iného oznámili obnovenie spoločných rokovaní vlád ČR a SR, ktoré prerušil predchádzajúci český vládny kabinet. Fiala má obavy, aby sa ČR nezaradila medzi štáty, ktoré podľa jeho slov oslabujú demokratickú Európu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Nemám nič proti dialógu so susednými štátmi, ak slúži záujmom Českej republiky. Slovensko je naším blízkym partnerom a vždy som veril, že naše väzby majú byť nadštandardné. Mám však obavy zo spojenectva Babiš, Fico a Orbán, z ich štýlu politiky a zahraničnopolitickej orientácie. Bol by som nerád, aby sa Česko zaradilo po boku štátov, ktoré podliezajú Rusku a oslabujú demokratickú Európu,“ napísal Fiala na sieti X.
Najbližšie rokovanie českej a slovenskej vlády by sa malo uskutočniť 31. marca. „Na dnešnom stretnutí s pánom premiérom sme sa dohodli, že budeme pokračovať vo formáte spoločných rokovaní vlád. Dohoda spočíva aj v tom, že najbližšie stretnutie sa uskutoční na území Českej republiky,“ oznámil na spoločnej tlačovej konferencii Fico.
Vzťahy ČR a SR sa od roku 2024 stali diskutovanou politickou témou po tom, ako Česko začiatkom marca toho roka v reakcii na postoj SR k vojne na Ukrajine odložilo medzivládne konzultácie. Kabinet vtedajšieho českého premiéra Fialu to zdôvodnil nesúhlasom s niektorými krokmi slovenskej vlády v oblasti zahraničnej politiky.
