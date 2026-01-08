  • Články
STVR vo februári pristúpi k hromadnému prepúšťaniu, stav sa zníži o päť percent

  • DNES - 17:01
  Bratislava
K prepusteniu piatich percent zamestnancov, ktoré STVR avizovala na jeseň minulého roka na základe hĺbkového auditu, dôjde vo februári 2026. Verejnoprávne médium to oznámilo vo štvrtok prostredníctvom tlačovej správy.

Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková v nej zdôraznila, že personálne kroky sú súčasťou nevyhnutných zásadných opatrení pre finančnú stabilizáciu, ale aj modernizáciu a rozvoj STVR. „Nejde o jednoduché rozhodnutia, no sú nevyhnutné, ak chceme zodpovedne hospodáriť s verejnými prostriedkami, modernizovať fungovanie inštitúcie a vytvoriť udržateľné podmienky pre kvalitnú verejnoprávnu tvorbu,“ uviedla.

Dodala, že cieľom úpravy organizačnej a personálnej štruktúry nie je samotná redukcia zamestnancov, ale zvýšenie efektívnosti práce, lepšie zosúladenie personálnych kapacít s reálnymi potrebami a modernizácia riadenia. „Súčasťou zmien je aj revízia dlhodobo neobsadených pracovných miest, ktoré boli síce rozpočtovo kryté, no neboli reálne využívané,“ zdôraznila.

Deklarovala, že STVR bude v ďalších fázach realizovať aj opatrenia zamerané na digitalizáciu a automatizáciu interných procesov, aktualizáciu interných predpisov a personálnych politík, zavedenie jasných a transparentných kritérií hodnotenia výkonu, zníženie duplicít a optimalizáciu rozloženia pracovných kapacít.

Audit, ktorý v druhej polovici roka 2025 uskutočnila spoločnosť Kreston Slovakia Audit, bol zameraný na pracovnoprávne vzťahy, vyťaženosť zamestnancov, fungovanie jednotlivých sekcií, interné procesy a technologické zázemie. Na základe zistení auditu rozhodla STVR o znížení súčasného stavu približne 1700 zamestnancov o asi päť percent.

Zdroj: Info.sk, TASR
