Štvrtok, 8.1.2026Meniny má Severín
-3°Bratislava

Pellegrini prijal Babiša, ocenil obnovenie medzivládneho dialógu

  • DNES - 16:11
  • Bratislava
Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok prijal v Prezidentskom paláci predsedu českej vlády Andreja Babiša počas jeho návštevy SR.

Stretnutie podľa prezidentskej kancelárie potvrdilo spoločný záujem zachovať a ďalej rozvíjať mimoriadne blízke slovensko-české vzťahy. Pellegrini vyzdvihol obnovenie pravidelného politického dialógu medzi oboma krajinami.

Veľmi ma teší, že bol stanovený pevný termín medzivládnych konzultácií. Vnímam to ako dôležitý krok k reštartu našich vzťahov a k ešte intenzívnejšej spolupráci medzi Slovenskou a Českou republikou,“ uviedol Pellegrini v stanovisku, ktoré TASR zaslali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

Pellegrini a Babiš sa zhodli na dôležitosti spolupráce krajín Vyšehradskej štvorky či Slavkovského formátu a diskutovali o možnostiach jej napredovania. Rokovali tiež o aktuálnych bilaterálnych otázkach vrátane cezhraničnej spolupráce, rozvoja infraštruktúry a koordinácie v oblasti zdravotníckych záchranných služieb.

Osobitnú pozornosť venovali téme obrany, vývoja vojny na Ukrajine, celkovej bezpečnostnej situácie v Európe či postojov k ďalšiemu rozširovaniu Európskej únie, najmä smerom k západnému Balkánu. Slovenský prezident sa s Babišom rozprával aj o otázkach energetickej bezpečnosti, spolupráce v oblasti jadrovej energetiky a zabezpečenia stabilných dodávok energií v stredoeurópskom regióne.

Babiš si tradične vybral Slovensko na svoju prvú zahraničnú návštevu vo funkcii českého premiéra. Rokoval i s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) a na Bratislavskom hrade sa stretol so šéfom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD).

Zdroj: Info.sk, TASR
