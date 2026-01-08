ŠÚKL sťahuje z trhu liek: Ako sa to dotkne pacientov?
Z trhu sťahujú všetky šarže lieku.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sťahuje z trhu liek Egoropal. Informoval o tom na svojom webe s tým, že stiahnutie z trhu sa týka všetkých šarží lieku.
Podľa ŠÚKL sa zistil nedostatok vo výrobe lieku. „Dôvodom stiahnutia všetkých šarží lieku Egoropal je zistený nedostatok vo výrobe lieku - nesúlad so správnou výrobnou praxou,“ informoval ústav s tým, že ide o preventívny krok.
|Kód ŠÚKL
|Názov lieku
|Doplnok
|0683E
|Egoropal 50 mg
|
sus iph1x50 mg (striek.inj.napln.
+2 ihly)
|0684E
|Egoropal 75 mg
|
sus iph 1x75 mg (striek.inj.napln.
+2 ihly)
|0685E
|Egoropal 100 mg
|
sus iph 1x100 mg (striek.inj.napln.
+2 ihly)
|0686E
|Egoropal 150 mg
|
sus iph 1x150 mg (striek.inj.napln.
+2 ihly)
Egoropal a jeho využitie
Liek Egoropal sa podľa ŠÚKL používa ako udržiavacia liečba pri príznakoch schizofrénie u dospelých. Obsahuje pritom liečivo paliperidón. „Môže pomôcť zmierniť príznaky ochorenia a zabrániť, aby sa tieto príznaky vrátili,“ uviedol ústav.
Pacienti, ktorí liek užívajú, nebudú ohrození. Na trhu sú totiž k dispozícii ďalšie lieky s obsahom paliperidónu v rovnakej forme, dávke a s rovnakými terapeutickými indikáciami. „Rozhodnutie o vhodnej liečbe musí stanoviť ošetrujúci lekár,“ dodal ŠÚKL.
