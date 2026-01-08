  • Články
ŠÚKL sťahuje z trhu liek: Ako sa to dotkne pacientov?

  • DNES - 20:20
  • Bratislava
Z trhu sťahujú všetky šarže lieku.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sťahuje z trhu liek Egoropal. Informoval o tom na svojom webe s tým, že stiahnutie z trhu sa týka všetkých šarží lieku.

Podľa ŠÚKL sa zistil nedostatok vo výrobe lieku. „Dôvodom stiahnutia všetkých šarží lieku Egoropal je zistený nedostatok vo výrobe lieku - nesúlad so správnou výrobnou praxou,“ informoval ústav s tým, že ide o preventívny krok.

Kód ŠÚKL Názov lieku Doplnok
0683E Egoropal 50 mg

sus iph1x50 mg (striek.inj.napln.

+2 ihly)
0684E Egoropal 75 mg

sus iph 1x75 mg (striek.inj.napln.

+2 ihly)
0685E Egoropal 100 mg

sus iph 1x100 mg (striek.inj.napln.

+2 ihly)
0686E Egoropal 150 mg

sus iph 1x150 mg (striek.inj.napln.

+2 ihly)

Egoropal a jeho využitie

Liek Egoropal sa podľa ŠÚKL používa ako udržiavacia liečba pri príznakoch schizofrénie u dospelých. Obsahuje pritom liečivo paliperidón. „Môže pomôcť zmierniť príznaky ochorenia a zabrániť, aby sa tieto príznaky vrátili,“ uviedol ústav.

Pacienti, ktorí liek užívajú, nebudú ohrození. Na trhu sú totiž k dispozícii ďalšie lieky s obsahom paliperidónu v rovnakej forme, dávke a s rovnakými terapeutickými indikáciami. „Rozhodnutie o vhodnej liečbe musí stanoviť ošetrujúci lekár,“ dodal ŠÚKL.

Zdroj: Info.sk, sukl.sk
