SaS: Devastácia kultúry pod vedením ministerstva pokračuje
Ministerstvo kultúry odmietlo ataky liberálnych poslancov.
Devastáciu krajiny pod vedením súčasnej vládnej garnitúry jasne vystihuje devastácia kultúry pod vedením súčasného Ministerstva kultúry (MK) SR. Tvrdí to opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá na štvrtkovej tlačovej konferencii okrem samotnej kritiky doterajších krokov rezortu vyslovila obavy nad rizikami, ktorými bude kultúrny sektor ohrozený v roku 2026. Ministerstvo v reakcii odmietlo ataky liberálov, zároveň vyslovilo údiv nad vyjadreniami strany, ktorá sa podieľala na vláde s „najneviditeľnejšou“ ministerkou kultúry v histórii.
„Rezort kultúry sa riadi heslom pomsty voči nepohodlným a kritikom súčasného vedenia,“ vyhlásil predseda SaS Branislav Gröhling. Podľa jeho slov politický nátlak a „čistky“ tých, ktorí oponujú spôsobu vedenia ministerstva, cítia už samotní aktéri, pôsobiaci v kultúrnych inštitúciách po celom Slovensku. Predseda liberálov kritizoval i spôsob hospodárenia MK a prístup ku konsolidácii. Namiesto zefektívnenia výdavkov podľa neho mieri na zredukovanie ľudského a odborného potenciálu v kultúre.
René Parák, ktorý sa venuje v SaS sektoru kultúry, skonštatoval, že v tejto oblasti chýbajú Slovensku strategické rámce i akčné plány pre rozvoj. I on tvrdí, že profesionalita a kreativita v slovenskej kultúre sú utlačené politizáciou. „Rok 2025 preukázal, že Ministerstvo kultúry SR nemá ambíciu slovenskú kultúru rozvíjať, ale ju mocensky a ideologicky ovládnuť,“ zdôraznil.
Kritizoval nesystémové prepúšťanie, dosadzovanie lojálnych ľudí bez odbornosti a schopností, zásahy do činnosti verejnoprávnych fondov postihujúce nezriaďovanú a regionálnu kultúru, kroky pri manažmente národných kultúrnych a zbierkotvorných inštitúcií a taktiež snahy o zmeny, ktoré sa týkajú postavenia národného mediálneho regulátora, či zhoršenie procesov využitia externých zdrojov pri záchrane a obnove pamiatkového fondu.
Ministerstvo odmietlo obvinenia z mocenského ovládnutia kultúry. „Súčasné vedenie nemá záujem na ovládnutí a politizácii kultúry, práve naopak, snaží sa kultúru vrátiť všetkým občanom SR,“ upozornila riaditeľka odboru komunikácie MK Petra Demková. Pripomenula ďalej predchádzajúce pôsobenia SaS vo vláde, v období, keď bola ministerkou Natália Milanová. „V čase jej pôsobenia sa kultúrne dedičstvo Slovenska ocitlo v kritickom stave, hrozilo napríklad vážne poškodenie Románskeho paláca na Spišskom hrade, ktorého záchranu musela ministerka Martina Šimkovičová (nominantka SNS) riešiť v časovej tiesni, aby sa predišlo medzinárodnej hanbe,“ zdôraznila Demková.
