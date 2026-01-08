Premiér: Plánuje sa ďalšie spoločné rokovanie vlád Slovenska a Ukrajiny

  • Články
Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) opakovane vyhlásil, že SR sa nebude zúčastňovať na ďalšej vojnovej pôžičke Ukrajine. Chce však s Ukrajinou udržiavať vzájomne výhodné bilaterálne vzťahy.

Avizoval napríklad, že sa plánuje ďalšie spoločné rokovanie vlád. Malo by sa konať na území Ukrajiny. Vyplýva to z vyjadrenia Fica na štvrtkovej tlačovej konferencii k novinárskej otázke o tohtotýždňovom samite tzv. koalície ochotných.

Neplánujem v tomto okamihu priamo cestu do Kyjeva, ale plánujeme ďalšie spoločné zasadnutie. To by malo byť teraz opäť na území Ukrajiny, pretože naposledy sme ho mali v Košiciach. Veľmi radi vycestujeme, celá vláda, pripravíme konkrétne projekty, ale budeme sa venovať mierovej spolupráci,“ poznamenal.

Fico zopakoval, že sa nestotožňuje s názorom väčšiny krajín Európskej únie na vojnu na Ukrajine. Myslí si, že predstava o tom, že pri neustálej finančnej podpore Ukrajiny dôjde k oslabeniu Ruska, je mylná. Predlžovanie vojny bude podľa jeho slov viesť len k státisícom obetí. Opakovane vyhlásil, že SR nebude Ukrajine darovať zbrane a nepošle na jej územie žiadneho vojaka. „Jediné, čo si viem predstaviť, je, že SR sa môže ako susedná krajina s Ukrajinou zúčastniť na monitorovaní prímeria alebo nejakej mierovej dohody,“ uviedol.

Myslí si však, že do mierových rokovaní sa „hádžu vidly“. „Nie je úprimný záujem ukončiť tento konflikt mierovo čo najrýchlejšie,“ skonštatoval. Základným predpokladom mierového usporiadania po skončení vojnového konfliktu je podľa neho to, že Ukrajina nebude členským štátom Severoatlantickej aliancie. Doplnil, že svoje stanovisko by deklaroval, aj keby sa zúčastnil na samite koalície ochotných. Chce však dávať prednosť stretnutiam s Ukrajinou, kde sa riešia rôzne vzájomne výhodné projekty.

K téme sa na tlačovej konferencii vyjadril aj český premiér Andrej Babiš. Hovoril napríklad o svojej prítomnosti na tohtotýždňovom samite ochotných. Prebehla tam podľa jeho slov otvorená diskusia. „Bol tam navrhnutý protokol na nejaké predstavy usporiadania v rámci Ukrajiny po prímerí, ale nedozvedeli sme sa, kedy to prímerie nastane,“ povedal. Myslí si, že väčšina prítomných štátov odmieta poslať ich vojakov na Ukrajinu. Avizoval, že nateraz sa nechystá na Ukrajinu. „Nemusíme tam chodiť všetci,“ povedal. Poukázal na to, že cestu do krajiny absolvuje český minister zahraničných vecí Petr Macinka a má sa tam chystať aj prezident ČR Petr Pavel. „Ja v tejto chvíli vidím svoju úlohu v Európe a v ČR,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
