  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 8.1.2026Meniny má Severín
-2°Bratislava

Rodiny obetí podali žalobu v súvislosti s požiarom vo švajčiarskom bare

  • DNES - 14:56
  • Ženeva
Rodiny obetí podali žalobu v súvislosti s požiarom vo švajčiarskom bare

Rodiny sa pripojili ku konaniu ako žalobcovia.

Rodiny ľudí, ktorí počas silvestrovských osláv zahynuli alebo utrpeli zranenia pri požiari v bare Le Constellation vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana, podali žalobu na švajčiarskej prokuratúre. Vo štvrtok to pre agentúru Reuters potvrdil právnik zastupujúci pozostalých, informuje TASR.

Rodiny podali sťažnosť a pripojili sa ku konaniu ako žalobcovia. (Prokurátori) tieto žiadosti prijali,“ uviedol Romain Jordan, právnik so sídlom v Ženeve. Nešpecifikoval však cieľ právnej sťažnosti, len dodal, že je „proti všetkým, bez výnimky“.

Trestné vyšetrovanie v súvislosti s požiarom v Crans-Montane sa týka iba majiteľov baru, ktorí sú podozriví z trestných činov vrátane zabitia z nedbanlivosti.

Švajčiarske úrady v utorok priznali, že za posledných päť rokov sa nerobili pravidelné kontroly požiarnej bezpečnosti v bare Le Constellation. Na Nový rok tam pri požiari zomrelo 40 ľudí a ďalších 116 utrpelo zranenia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Maďarsko sa pre slovenský zákon o Benešových dekrétoch obrátilo na Brusel

Maďarsko sa pre slovenský zákon o Benešových dekrétoch obrátilo na Brusel

DNES - 15:51Zahraničné

Maďarsko vyzýva Brusel, aby zakročil proti nedávnej legislatívnej zmene na Slovensku týkajúcej sa Benešových dekrétov.

Macron kritizoval Spojené štáty za odvracanie sa od spojencov

Macron kritizoval Spojené štáty za odvracanie sa od spojencov

DNES - 14:47Zahraničné

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok povedal, že Spojené štáty sa „oslobodzujú“ od medzinárodných pravidiel a postupne odvracajú od niektorých svojich spojencov.

Zelenskyj: Návrh bezpečnostných záruk USA je v podstate pripravený na schválenie

Zelenskyj: Návrh bezpečnostných záruk USA je v podstate pripravený na schválenie

DNES - 14:41Zahraničné

Návrh dokumentu o amerických bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu je „v podstate pripravený“ na predloženie prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi.

Rusko opakuje, že cudzích vojakov na Ukrajine bude považovať za legitímne ciele

Rusko opakuje, že cudzích vojakov na Ukrajine bude považovať za legitímne ciele

DNES - 13:32Zahraničné

Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok zopakovalo, že prípadné zahraničné jednotky na Ukrajine by predstavovali legitímny cieľ ruskej armády.

Vosveteit.sk
OpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovaniaOpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovania
Telefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvoduTelefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvodu
WhatsApp práve dostal niekoľko vylepšení. Takto skrotí chaos v skupinových četochWhatsApp práve dostal niekoľko vylepšení. Takto skrotí chaos v skupinových četoch
Windows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tváriWindows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tvári
Nová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometreNová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometre
POZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj tyPOZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj ty
Elon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlomElon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlom
Ľudské bunky dokážu omladnúť bez génovej manipulácie. Stačí im zmeniť prostredieĽudské bunky dokážu omladnúť bez génovej manipulácie. Stačí im zmeniť prostredie
Nový malvér Wonderland ti dokáže vybieliť bankový účet skôr, než si uvedomíš, že máš v mobile vírus. Takto prebieha útokNový malvér Wonderland ti dokáže vybieliť bankový účet skôr, než si uvedomíš, že máš v mobile vírus. Takto prebieha útok
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP