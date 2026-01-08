Rodiny obetí podali žalobu v súvislosti s požiarom vo švajčiarskom bare
- DNES - 14:56
- Ženeva
Rodiny sa pripojili ku konaniu ako žalobcovia.
Rodiny ľudí, ktorí počas silvestrovských osláv zahynuli alebo utrpeli zranenia pri požiari v bare Le Constellation vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana, podali žalobu na švajčiarskej prokuratúre. Vo štvrtok to pre agentúru Reuters potvrdil právnik zastupujúci pozostalých, informuje TASR.
„Rodiny podali sťažnosť a pripojili sa ku konaniu ako žalobcovia. (Prokurátori) tieto žiadosti prijali,“ uviedol Romain Jordan, právnik so sídlom v Ženeve. Nešpecifikoval však cieľ právnej sťažnosti, len dodal, že je „proti všetkým, bez výnimky“.
Trestné vyšetrovanie v súvislosti s požiarom v Crans-Montane sa týka iba majiteľov baru, ktorí sú podozriví z trestných činov vrátane zabitia z nedbanlivosti.
Švajčiarske úrady v utorok priznali, že za posledných päť rokov sa nerobili pravidelné kontroly požiarnej bezpečnosti v bare Le Constellation. Na Nový rok tam pri požiari zomrelo 40 ľudí a ďalších 116 utrpelo zranenia.
