Zakliesnené dievča pod autobusom: Na mieste zasahovali hasiči
Na mieste malo dôjsť aj k zrážke s osobným autom.
Aktualizované o 15:35
Zranenia vyžadujúce si prevoz do nemocnice utrpelo pri štvrtkovej popoludňajšej dopravnej nehode v Košťanoch nad Turcom (okres Martin) dieťa, ktoré na priechode pre chodcov zrazil autobus. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Vodič viedol autobus po ceste III/2141 od obce Žabokreky, pričom z doposiaľ presne nezistených príčin zachytil maloletú osobu na priechode pre chodcov. „Dieťa ostalo zakliesnené pod ľavou časťou autobusu. Utrpelo zranenia, s ktorými bolo prevezené do nemocnice,“ priblížila Šefčíková.
Vodič autobusu sa podrobil dychovej skúške, ako aj predbežnému testu na zistenie prítomnosti psychotropných alebo omamných látok s negatívnym výsledkom. „V čase nehody sa v autobuse nachádzalo osem cestujúcich. Ani jeden z nich neutrpel zranenia. Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodala Šefčíková.
