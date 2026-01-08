  • Články
Zakliesnené dievča pod autobusom: Na mieste zasahovali hasiči

  • DNES - 14:49
  • Košťany nad Turcom
Na mieste malo dôjsť aj k zrážke s osobným autom.

Aktualizované o 15:35

Zranenia vyžadujúce si prevoz do nemocnice utrpelo pri štvrtkovej popoludňajšej dopravnej nehode v Košťanoch nad Turcom (okres Martin) dieťa, ktoré na priechode pre chodcov zrazil autobus. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Vodič viedol autobus po ceste III/2141 od obce Žabokreky, pričom z doposiaľ presne nezistených príčin zachytil maloletú osobu na priechode pre chodcov. „Dieťa ostalo zakliesnené pod ľavou časťou autobusu. Utrpelo zranenia, s ktorými bolo prevezené do nemocnice,“ priblížila Šefčíková.

Vodič autobusu sa podrobil dychovej skúške, ako aj predbežnému testu na zistenie prítomnosti psychotropných alebo omamných látok s negatívnym výsledkom. „V čase nehody sa v autobuse nachádzalo osem cestujúcich. Ani jeden z nich neutrpel zranenia. Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodala Šefčíková.

Zdroj: Info.sk, TASR
