Macron kritizoval Spojené štáty za odvracanie sa od spojencov
- DNES - 14:47
- Paríž
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok povedal, že Spojené štáty sa „oslobodzujú“ od medzinárodných pravidiel a postupne odvracajú od niektorých svojich spojencov. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Macron to povedal v čase, keď sa európske krajiny snažia nájsť koordinovanú odpoveď na asertívnu zahraničnú politiku USA v západnej hemisfére - v sobotu zadržali v Caracase venezuelského lídra Nicolása Madura a previezli do New Yorku a šéf Bieleho domu Donald Trump opakuje svoje plány získať Grónsko.
„Spojené štáty sú etablovanou veľmocou, ktorá sa však postupne odvracia od niektorých svojich spojencov a oslobodzuje od medzinárodných pravidiel, ktoré ešte nedávno presadzovala,“ povedal Macron v každoročnom príhovore k francúzskym veľvyslancom v Elyzejskom paláci.
„Multilaterálne inštitúcie fungujú menej a menej efektívne,“ konštatoval francúzsky líder. „Žijeme vo svete veľkých mocností, ktoré majú skutočné pokušenie rozdeliť si svet,“ uviedol.
Európa musí chrániť svoje záujmy, zdôraznil a vyzval na upevnenie európskej regulácie technologického sektora. Washington ju kritizuje ako údajnú snahu donútiť americké platformy sociálnych médií cenzurovať názory.
Macron vyzdvihol dôležitosť ochrany akademickej nezávislosti a privítal „možnosť kontrolovaného informačného priestoru, kde môžu byť názory vymieňané úplne slobodne, ale rozhodnutia nerobia algoritmy niekoľkých ľudí“. Doplnil, že EÚ musí chrániť svoje Nariadenie o digitálnych trhoch (DMA) a Nariadenie o digitálnych službách (DSA).
Maďarsko sa pre slovenský zákon o Benešových dekrétoch obrátilo na Brusel
Maďarsko vyzýva Brusel, aby zakročil proti nedávnej legislatívnej zmene na Slovensku týkajúcej sa Benešových dekrétov.
Rodiny obetí podali žalobu v súvislosti s požiarom vo švajčiarskom bare
Rodiny sa pripojili ku konaniu ako žalobcovia.
Zelenskyj: Návrh bezpečnostných záruk USA je v podstate pripravený na schválenie
Návrh dokumentu o amerických bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu je „v podstate pripravený“ na predloženie prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi.
Rusko opakuje, že cudzích vojakov na Ukrajine bude považovať za legitímne ciele
Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok zopakovalo, že prípadné zahraničné jednotky na Ukrajine by predstavovali legitímny cieľ ruskej armády.