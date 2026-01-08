Auto po nehode začalo horieť, vodič dostal pokutu
Vodič podľa polície neprispôsobil jazdu stavu a povahe vozovky.
Vo štvrtok ráno došlo na ceste z Michaloviec smerom na obec Vinné k dopravnej nehode osobného motorového vozidla. Vodič v pravotočivej zákrute neprispôsobil rýchlosť jazdy aktuálnemu stavu a povahe vozovky, následkom čoho zišiel mimo cesty, narazil do betónového múrika a vozidlo sa prevrátilo na strechu. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, po nehode došlo k vznieteniu vozidla.
Vodič bol po nehode vyšetrený v nemocnici, utrpel len ľahké zranenia a dychová skúška u neho bola negatívna. „Zisťovateľ príčin požiaru vylúčil cudzie zavinenie - k požiaru došlo v dôsledku vznietenia paliva,“ doplnila polícia.
Dopravná nehoda bola riešená v blokovom konaní, vodičovi bola uložená pokuta vo výške 150 eur. „Apelujeme na vodičov, aby v zimných a zhoršených poveternostných podmienkach prispôsobili rýchlosť jazdy nielen stavu vozovky, ale aj svojim schopnostiam,“ dodala polícia s tým, že neprispôsobená rýchlosť patrí medzi najčastejšie príčiny vážnych dopravných nehôd.
