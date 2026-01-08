Zelenskyj: Návrh bezpečnostných záruk USA je v podstate pripravený na schválenie
- DNES - 14:41
- Kyjev
Návrh dokumentu o amerických bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu je „v podstate pripravený“ na predloženie prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi.
Oznámil to vo štvrtok na sociálnych sieťach ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Bilaterálny dokument o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu je v podstate pripravený na finalizáciu na najvyššej úrovni s prezidentom Spojených štátov,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. „Je dôležité, že Ukrajina úspešne spája úsilie európskeho a amerického tímu. Spoločne sme diskutovali najmä o dokumentoch týkajúcich sa obnovy a hospodárskeho rozvoja,“ dodal prezident.
„Riešili sa tiež zložité otázky zo základného rámca na ukončenie vojny a ukrajinská strana predstavila možnosti finalizácie tohto dokumentu. Chápeme, že americká strana bude kontaktovať Rusko a my očakávame spätnú väzbu, či je agresor skutočne ochotný ukončiť vojnu,“ napísal ukrajinský prezident na sieti X.
Zelenskyj v stredu oznámil, že americkí a ukrajinskí predstavitelia budú rokovať o tých „najzložitejších otázkach“ - konkrétne o kontrole území na východe Ukrajiny a o Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárni. Americkú stranu na rokovaniach zastupujú vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner, ukrajinským hlavným vyjednávačom je tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov.
Maďarsko sa pre slovenský zákon o Benešových dekrétoch obrátilo na Brusel
Maďarsko vyzýva Brusel, aby zakročil proti nedávnej legislatívnej zmene na Slovensku týkajúcej sa Benešových dekrétov.
Rodiny obetí podali žalobu v súvislosti s požiarom vo švajčiarskom bare
Rodiny sa pripojili ku konaniu ako žalobcovia.
Macron kritizoval Spojené štáty za odvracanie sa od spojencov
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok povedal, že Spojené štáty sa „oslobodzujú“ od medzinárodných pravidiel a postupne odvracajú od niektorých svojich spojencov.
Rusko opakuje, že cudzích vojakov na Ukrajine bude považovať za legitímne ciele
Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok zopakovalo, že prípadné zahraničné jednotky na Ukrajine by predstavovali legitímny cieľ ruskej armády.