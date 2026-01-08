  • Články
Blanár vyjadril podporu šéfovi dánskej diplomacie v súvislosti s Grónskom

  DNES - 14:22
  Bratislava
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) vo štvrtok telefonoval so šéfom dánskej diplomacie Larsom Lokke Rasmussenom.

Dánskemu kráľovstvu vyjadril v mene Slovenska podporu v súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom Grónska. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie.

Slovenská republika dôrazne trvá na nevyhnutnosti dodržiavania medzinárodného práva a záväzkov vyplývajúcich z Charty Organizácie Spojených národov vrátane rešpektovania suverenity a územnej celistvosti v každom prípade bez uplatňovania dvojakého metra. Odmietame porušovanie týchto princípov,“ vyhlásil Blanár. Zároveň ocenil spoločné vyhlásenie Dánska, Francúzska, Nemecka, Poľska, Spojeného kráľovstva, Španielska a Talianska v súvislosti s Grónskom, v ktorom predstavitelia krajín vyjadrili podporu a kľúčový význam bezpečnosti regiónu Arktídy.

Rasmussen informoval šéfa slovenskej diplomacie o aktuálnom vývoji a plánovanom stretnutí s ministrom zahraničných vecí Spojených štátov amerických Marcom Rubiom. Blanár tlmočil Dánsku podporu zo strany SR. „Grónsko je súčasťou Európskej únie, rovnako Severoatlantickej aliancie a predovšetkým je súčasťou Dánskeho kráľovstva,“ povedal minister.

Poďakoval tiež svojmu ministerskému kolegovi za konštruktívne dánske predsedníctvo v Rade Európskej únie v druhej polovici roka 2025. „Ocenil som pragmatický prístup a podporu Dánska pri obhajovaní slovenských národnoštátnych záujmov najmä v súvislosti s pre Slovensko neprijateľnou stratégiou REpower EU,“ uviedol Blanár.

Americká vláda v uplynulom čase vystupňovala svoju rétoriku týkajúcu sa Grónska. Biely dom v utorok (6. 1.) uviedol, že použitie vojenskej sily zostáva jednou zo zvažovaných možností, ako ostrov získať. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio však podľa amerických médií v stredu (7. 1.) zdôraznil, že USA majú záujem o kúpu Grónska a že nedávne vyjadrenia o ostrove by nemali byť vnímané ako signály vojenskej invázie.

Zdroj: Info.sk, TASR
