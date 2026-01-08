Slovensko a Česká republika obnovia spoločné rokovania vlád
Najbližšie stretnutie by sa malo uskutočniť v Česku 31. marca.
Slovensko a Česká republika sa vrátia k formátu spoločného rokovania vlád. Na pokračovaní sa dohodli premiér SR Robert Fico (Smer-SD) a predseda vlády ČR Andrej Babiš na štvrtkovom rokovaní v Bratislave. Vyplýva to z vyjadrení Fica a Babiša na spoločnej tlačovej konferencii v rámci návštevy českého premiéra na Slovensku.
„Na dnešnom stretnutí s pánom premiérom sme sa dohodli, že budeme pokračovať vo formáte spoločných rokovaní vlád. Dohoda spočíva aj v tom, že najbližšie stretnutie sa uskutoční na území Českej republiky,“ oznámil Fico. Zároveň plánuje čo najrýchlejšie zvolať na Slovensku stretnutie s českým premiérom a rakúskym kancelárom Christianom Stockerom v rámci Slavkovského formátu, ktorému Slovensko predsedá. Pripomenul tiež blížiaci sa neformálny samit, ktorý bude 12. februára. Označil ho za veľmi dôležité rokovanie, týkať sa bude aj konkurencieschopnosti.
Po 1. júli Slovensko preberá predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke (V4). „Budeme mimoriadne aktívni a budeme robiť všetko preto, aby V4 opätovne nabrala na tej sile, ktorú zvykla mať v minulosti. Na sile, ktorá spočívala v schopnosti štyroch členských štátov EÚ vytvárať samostatne postoje a stanoviská, ktoré dokázali hýbať vnútorným bruselským životom,“ vyhlásil Fico po boku Babiša. Rešpektuje, že dynamika života V4 bude ovplyvnená voľbami, ktoré v apríli čakajú Maďarsko.
Babiš si myslí, že V4 fungovala perfektne. „Mali sme jasné výsledky, zamedzili sme kvótam ilegálnej migrácie, presadili sme taxonómiu,“ vyhlásil český premiér na tlačovej konferencii. Zdôraznil, že v rámci V4 je dôležité Poľsko. „Hovoril som o tom v rámci Európskej rady i v Paríži s premiérom Donaldom Tuskom a určite sa budem snažiť o nejaké bilaterálne rokovanie. Samozrejme, je to o napätom vzťahu medzi Poľskom a Maďarskom,“ skonštatoval. Spolu s Ficom sa chcú preto snažiť presviedčať Poľsko k návratu do tohto formátu, aby témou rozhovorov boli len európske témy. „To si myslím, že by mohlo fungovať, pretože Poľsko bolo vždy najdôležitejšie v rámci V4. Aspoň za mňa hovorím a spoločne sme sa o tom rozprávali, že to môžeme skúsiť,“ dodal Babiš. Rád sa zúčastní aj na schôdzke v rámci Slavkovského formátu, ktorá by mohla byť vo februári na Slovensku.
