Rusko opakuje, že cudzích vojakov na Ukrajine bude považovať za legitímne ciele
- DNES - 13:32
- Moskva
Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok zopakovalo, že prípadné zahraničné jednotky na Ukrajine by predstavovali legitímny cieľ ruskej armády. Informuje o tom TASR podľa správ agentúry AFP a denníka The Guardian.
„Všetky takéto jednotky a zariadenia budú považované za legitímne vojenské ciele pre ruské ozbrojené sily. Tieto varovania boli opakovane vydané na najvyšších úrovniach a zostávajú platné,“ vyhlásila hovorkyňa ruského ministerstva Marija Zacharovová.
Zároveň uviedla, že „militaristické deklarácie“ tzv. koalície ochotných a Ukrajiny spoločne formujú „os vojny“ a ich plány sú „nebezpečné a deštruktívne“. Narážala tým na trojstrannú deklaráciu medzi Francúzskom, Spojeným kráľovstvom a Ukrajinou, podľa ktorej majú prvé dve spomenuté krajiny po nastolení prípadného prímeria v pláne umiestniť vojakov na ukrajinskom území.
Koalícia ochotných je podľa spoločného vyhlásenia lídrov po utorkovom summite v Paríži pripravená zaviazať sa k systému politicky a právne záväzných záruk pre Ukrajinu, ktoré by boli uvedené do platnosti po uzavretí prímeria s Ruskom. Tieto garancie majú zahŕňať okrem iného účasť na navrhovanom mechanizme monitorovania prípadného prímeria vedenom Spojenými štátmi, ako aj mnohonárodné sily zložené z príspevkov krajín koalície, ktoré by boli nasadené na Ukrajine, len čo by došlo k skutočnému zastaveniu nepriateľských akcií.
