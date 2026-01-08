  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 8.1.2026Meniny má Severín
-2°Bratislava

Rusko opakuje, že cudzích vojakov na Ukrajine bude považovať za legitímne ciele

  • DNES - 13:32
  • Moskva
Rusko opakuje, že cudzích vojakov na Ukrajine bude považovať za legitímne ciele

Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok zopakovalo, že prípadné zahraničné jednotky na Ukrajine by predstavovali legitímny cieľ ruskej armády. Informuje o tom TASR podľa správ agentúry AFP a denníka The Guardian.

Všetky takéto jednotky a zariadenia budú považované za legitímne vojenské ciele pre ruské ozbrojené sily. Tieto varovania boli opakovane vydané na najvyšších úrovniach a zostávajú platné,“ vyhlásila hovorkyňa ruského ministerstva Marija Zacharovová.

Zároveň uviedla, že „militaristické deklarácie“ tzv. koalície ochotných a Ukrajiny spoločne formujú „os vojny“ a ich plány sú „nebezpečné a deštruktívne“. Narážala tým na trojstrannú deklaráciu medzi Francúzskom, Spojeným kráľovstvom a Ukrajinou, podľa ktorej majú prvé dve spomenuté krajiny po nastolení prípadného prímeria v pláne umiestniť vojakov na ukrajinskom území.

Koalícia ochotných je podľa spoločného vyhlásenia lídrov po utorkovom summite v Paríži pripravená zaviazať sa k systému politicky a právne záväzných záruk pre Ukrajinu, ktoré by boli uvedené do platnosti po uzavretí prímeria s Ruskom. Tieto garancie majú zahŕňať okrem iného účasť na navrhovanom mechanizme monitorovania prípadného prímeria vedenom Spojenými štátmi, ako aj mnohonárodné sily zložené z príspevkov krajín koalície, ktoré by boli nasadené na Ukrajine, len čo by došlo k skutočnému zastaveniu nepriateľských akcií.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Nemecký prezident Steinmeier ostro kritizoval kroky USA pod vedením Trumpa

Nemecký prezident Steinmeier ostro kritizoval kroky USA pod vedením Trumpa

DNES - 12:36Zahraničné

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v stredu večer ostro kritizoval zahraničnú politiku Spojených štátov pod vedením prezidenta Donalda Trumpa.

V poľských Tatrách vyhlásili tretí stupeň lavínového nebezpečenstva

V poľských Tatrách vyhlásili tretí stupeň lavínového nebezpečenstva

DNES - 11:42Zahraničné

V poľskej časti Vysokých Tatier platí od štvrtka tretí stupeň lavínového nebezpečenstva a horská služba varuje pred veľmi ťažkými podmienkami na turistiku.

Viacerí republikáni odmietli vyhlásenia Trumpa o možnej invázii Grónska

Viacerí republikáni odmietli vyhlásenia Trumpa o možnej invázii Grónska

DNES - 10:46Zahraničné

Niekoľko republikánskych kongresmanov kritizovalo potenciálne vojenské operácie zamerané na anektovanie Grónska.

Trump: Spojené štáty môžu Venezuelu kontrolovať roky

Trump: Spojené štáty môžu Venezuelu kontrolovať roky

DNES - 10:05Zahraničné

Prezident Donald Trump v rozhovore pre denník The New York Times zverejnenom vo štvrtok vyhlásil, že „len čas ukáže“, ako dlho budú Spojené štáty kontrolovať Venezuelu.

Vosveteit.sk
Telefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvoduTelefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvodu
WhatsApp práve dostal niekoľko vylepšení. Takto skrotí chaos v skupinových četochWhatsApp práve dostal niekoľko vylepšení. Takto skrotí chaos v skupinových četoch
Windows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tváriWindows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tvári
Nová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometreNová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometre
POZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj tyPOZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj ty
Elon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlomElon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlom
Ľudské bunky dokážu omladnúť bez génovej manipulácie. Stačí im zmeniť prostredieĽudské bunky dokážu omladnúť bez génovej manipulácie. Stačí im zmeniť prostredie
Nový malvér Wonderland ti dokáže vybieliť bankový účet skôr, než si uvedomíš, že máš v mobile vírus. Takto prebieha útokNový malvér Wonderland ti dokáže vybieliť bankový účet skôr, než si uvedomíš, že máš v mobile vírus. Takto prebieha útok
Ikonická fosília „Little Foot“ odhalila obrovské prekvapenie: Môže ísť o úplne nový druh človekaIkonická fosília „Little Foot“ odhalila obrovské prekvapenie: Môže ísť o úplne nový druh človeka
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP