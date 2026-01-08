  • Články
Štvrtok, 8.1.2026Meniny má Severín
-2°Bratislava

Viac ako polovica zamestnancov sa obáva prepúšťania a znižovania miezd

  DNES - 12:54
  Bratislava
Viac ako polovica zamestnancov sa obáva prepúšťania a znižovania miezd

Väčšina pracujúcich ľudí na Slovensku vníma konsolidačné opatrenia vlády negatívne a obáva sa ich dosahu na čisté príjmy aj trh práce.

Vyplynulo to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky pre personálnu agentúru Maxin's Group, ktorý sa uskutočnil koncom roka 2025 na vzorke 1050 ekonomicky aktívnych respondentov.

Zvýšenie daní a odvodov, ktoré od januára 2026 platia v praxi a majú vplyv na čisté príjmy zamestnancov, považuje 73 % opýtaných za nespravodlivé voči pracujúcim ľuďom. Ako nevyhnutné opatrenie na stabilizáciu verejných financií ho vníma 11 % respondentov. Ďalších 13 % kroku nerozumie, no má pocit, že naň opäť doplatia bežní zamestnanci.

Výsledky prieskumu poukazujú na rastúcu frustráciu medzi zamestnancami. „Ľudia majú pocit, že konsolidácia sa ich dotkne priamo a bez toho, aby mali možnosť situáciu reálne ovplyvniť. Tento pocit nespravodlivosti sa môže premietnuť aj do nižšej motivácie a vyššej ochoty hľadať alternatívy,“ uviedla Katarína Garajová z Maxin´s Group

V oblasti trhu práce si 55 % respondentov myslí, že vládne opatrenia môžu viesť k prepúšťaniu alebo znižovaniu miezd. Ďalších 31 % sa obáva, že situácia motivuje ľudí hľadať si prácu v zahraničí. Zásadné zmeny neočakáva 8 % opýtaných.

Za najväčší osobný problém spojený s konsolidáciou označili respondenti zvýšenie daní a odvodov, respektíve zníženie čistého príjmu (46 %). Nasleduje obava z rastu cien a inflácie, ktorú uviedlo 39 % opýtaných.

Správanie ľudí sa bude čoraz viac orientovať na istotu a rezervy. Pre zamestnávateľov to znamená, že téma mzdy a benefitov bude ešte dôležitejšia než doteraz,“ doplnila Garajová.

Zdroj: Info.sk, TASR
