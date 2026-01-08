  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 8.1.2026Meniny má Severín
-3°Bratislava

Na R1 sa zrazili tri vozidlá, Mercedes sa pokúsil z miesta nehody odísť

  • DNES - 11:56
  • Nitra
Na R1 sa zrazili tri vozidlá, Mercedes sa pokúsil z miesta nehody odísť

Po zrážke troch vozidiel na rýchlostnej ceste sa jedno z nich pokúsilo odísť.

Kurióznu dopravnú nehodu vyšetrujú nitrianski policajti. Po zrážke troch vozidiel na rýchlostnej ceste R1 sa jedno z nich pokúsilo z miesta nehody odísť. Policajti následne zistili, že v aute sa nachádzajú podozrivé látky a značky na vozidle patria inému vozidlu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Na rýchlostnej ceste R1 v smere zo Serede sa zrazili tri vozidlá. Vozidlo Mercedes Benz z dôvodu technickej poruchy stálo na krajnici. Narazila do neho 52-ročná vodička vozidla Toyota, ktorá sa pravdepodobne plne nevenovala vedeniu vozidla a nesledovala situáciu v cestnej premávke. Vozidlo Toyota po náraze odhodilo do ľavého pruhu, v ktorom došlo k stretu s vozidlom značky Opel.

Vozidlá Toyota a Opel zostali po náraze stáť. Vozidlo Mercedes z miesta nehody odišlo a pokračovalo v jazde. Podarilo sa mu prejsť len pár metrov a opäť zastavilo na krajnici. Jeho posádku tvorili dve ženy vo veku 35 a 37 rokov.

Policajti z Diaľničného oddelenia Policajného zboru Nitra - Selenec si všimli, že sa vo vozidle nachádzajú striekačky a biela kryštalická látka v priehľadnom malom vrecku, ktoré posádka hliadke dobrovoľne vydala. Lustráciou zistili, že Mercedes mal tabuľky s evidenčným číslom, ktoré neboli tomuto vozidlu pridelené.

Obe ženy z vozidla Mercedes boli prevezené do nemocnice na ošetrenie. Po ošetrení boli obmedzené na osobnej slobode z dôvodu vykonávania procesných úkonov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia vyšetruje vraždu, zadržali dvoch mužov

Polícia vyšetruje vraždu, zadržali dvoch mužov

DNES - 11:01Domáce

Prípadom sa zaoberá kriminálka.

Briti zaradili Bratislavu medzi najvyhľadávanejšie destinácie roka 2026

Briti zaradili Bratislavu medzi najvyhľadávanejšie destinácie roka 2026

DNES - 10:33Domáce

Bratislava je medzi 50 najobľúbenejšími destináciami britských cestovateľov v roku 2026.

PS čaká snem: Zvolia si nového lídra?

PS čaká snem: Zvolia si nového lídra?

DNES - 10:04Domáce

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko čaká po dvoch rokoch koncom marca snem, na ktorom si zvolí nové predsedníctvo, podpredsedov a podpredsedníčky aj predsedu.

Útek väzňa: Polícia vyhlásila pátranie

Útek väzňa: Polícia vyhlásila pátranie

DNES - 9:00Domáce

Väzeň sa nedovolene vzdialil z pracoviska spoločnosti.

Vosveteit.sk
Telefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvoduTelefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvodu
WhatsApp práve dostal niekoľko vylepšení. Takto skrotí chaos v skupinových četochWhatsApp práve dostal niekoľko vylepšení. Takto skrotí chaos v skupinových četoch
Windows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tváriWindows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tvári
Nová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometreNová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometre
POZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj tyPOZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj ty
Elon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlomElon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlom
Ľudské bunky dokážu omladnúť bez génovej manipulácie. Stačí im zmeniť prostredieĽudské bunky dokážu omladnúť bez génovej manipulácie. Stačí im zmeniť prostredie
Nový malvér Wonderland ti dokáže vybieliť bankový účet skôr, než si uvedomíš, že máš v mobile vírus. Takto prebieha útokNový malvér Wonderland ti dokáže vybieliť bankový účet skôr, než si uvedomíš, že máš v mobile vírus. Takto prebieha útok
Ikonická fosília „Little Foot“ odhalila obrovské prekvapenie: Môže ísť o úplne nový druh človekaIkonická fosília „Little Foot“ odhalila obrovské prekvapenie: Môže ísť o úplne nový druh človeka
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP