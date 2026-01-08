  • Články
KDH: Vláda nemá rozpočet pod kontrolou, vybrala výrazne menej daní ako plánovala

  • DNES - 11:17
  • Bratislava
Podľa poslanca Jozefa Hajka sa minulý rok najhoršie vyvíjala daň z pridanej hodnoty.

Napriek tomu, že sa Ministerstvo financií (MF) SR chváli mierne lepším vývojom štátneho rozpočtu v minulom roku oproti plánu, nemá hospodárenie štátu pod kontrolou. Dôsledkom je nutnosť prijímania stále nových konsolidačných balíčkov, ktoré zaťažujú bežných ľudí aj podnikateľov. Tvrdí to opozičné KDH.

Rezort financií minulý týždeň informoval, že schodok štátneho rozpočtu za minulý rok dosiahol 6,109 miliardy eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2025, ktorý počítal s deficitom 6,279 miliardy eur, tak Slovenská republika hospodárila lepšie o 170 miliónov eur.

Všetko to je číra kamufláž. Stačí, keď vám poviem jedno číslo. Štát minulý rok vybral na daniach o 1,8 miliardy eur menej, ako predpokladal štátny rozpočet. Ak by tieto dane vybral tak, ako mal, tak tu vôbec nemusíme mať tretí konsolidačný balík, do ktorého vstupujeme,“ vyhlásil vo štvrtok na tlačovej konferencii poslanec Národnej rady (NR) SR Jozef Hajko (KDH).

Najhoršie sa podľa neho minulý rok vyvíjala daň z pridanej hodnoty (DPH), očakávania však nenaplnila ani nová daň z finančných transakcií. „Hneď, ako vláda prišla s návrhom tejto dane, tak sme povedali, že to je nezmysel, že to otrávi podnikateľské prostredie a že štát nedokáže vybrať tie peniaze. Tu je dôkaz, štát vybral o 40 % menej na tejto dani, ako predpokladal,“ podčiarkol Hajko.

Zároveň poukázal na to, že vláda sa konsolidačnými opatreniami snaží predovšetkým zvyšovať príjmy a nevie šetriť na sebe. „Na jednej strane by sme čakali, že tieto vyššie príjmy budú viesť tomu, že štát bude hospodáriť lepšie, ale opak je pravdou. Deficit verejný financií nám v podstate rastie. Je to stále nad šiestimi miliardami eur, alebo nad piatimi percentami hrubého domáceho produktu,“ zdôraznil opozičný poslanec.

Hnutie by podľa neho pri konsolidácii postupovalo inak. Vláda by podľa Hajka v prvom rade mala šetriť na sebe. Zároveň by mala podporovať investície a ekonomický rast. Dôležité je tiež výrazne zrýchliť čerpanie eurofondov. KDH tiež dlhodobo apeluje na lepší výber daní, namiesto ich zvyšovania.

Zdroj: Info.sk, TASR
