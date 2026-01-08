  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 8.1.2026Meniny má Severín
-5°Bratislava

Polícia vyšetruje vraždu, zadržali dvoch mužov

  • DNES - 11:01
  • Bratislava
Polícia vyšetruje vraždu, zadržali dvoch mužov

Prípadom sa zaoberá kriminálka.

Polícia vyšetruje vraždu, ktorá sa stala v stredu 7. januára v chatovej oblasti v Svätom Jure, kde zadržala dvoch mužov. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.

V čase okolo 20.11 h sme na čísle 158 prijali oznámenie o fyzickom útoku, ktorý sa odohral medzi viacerými mužmi. Po príchode hliadky bolo zistené, že sa na mieste nachádza jedna zranená osoba mužského pohlavia, ktorá aj napriek poskytnutej pomoci hliadkami zraneniam podľahla. Na osobnej slobode boli na mieste policajtmi obmedzení dvaja muži vo veku 31 a 53 rokov,“ objasnila Šimková.

Doplnila, že vyšetrovateľ krajskej kriminálky začal v rámci procesných úkonov trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. „Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ dodala.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Briti zaradili Bratislavu medzi najvyhľadávanejšie destinácie roka 2026

Briti zaradili Bratislavu medzi najvyhľadávanejšie destinácie roka 2026

DNES - 10:33Domáce

Bratislava je medzi 50 najobľúbenejšími destináciami britských cestovateľov v roku 2026.

PS čaká snem: Zvolia si nového lídra?

PS čaká snem: Zvolia si nového lídra?

DNES - 10:04Domáce

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko čaká po dvoch rokoch koncom marca snem, na ktorom si zvolí nové predsedníctvo, podpredsedov a podpredsedníčky aj predsedu.

Útek väzňa: Polícia vyhlásila pátranie

Útek väzňa: Polícia vyhlásila pátranie

DNES - 9:00Domáce

Väzeň sa nedovolene vzdialil z pracoviska spoločnosti.

V havarovanom autobuse uviazli desiatky detí

V havarovanom autobuse uviazli desiatky detí

DNES - 8:52Domáce

Cestujúcich evakuovali hasiči.

Vosveteit.sk
Windows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tváriWindows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tvári
Nová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometreNová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometre
POZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj tyPOZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj ty
Elon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlomElon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlom
Ľudské bunky dokážu omladnúť bez génovej manipulácie. Stačí im zmeniť prostredieĽudské bunky dokážu omladnúť bez génovej manipulácie. Stačí im zmeniť prostredie
Nový malvér Wonderland ti dokáže vybieliť bankový účet skôr, než si uvedomíš, že máš v mobile vírus. Takto prebieha útokNový malvér Wonderland ti dokáže vybieliť bankový účet skôr, než si uvedomíš, že máš v mobile vírus. Takto prebieha útok
Ikonická fosília „Little Foot“ odhalila obrovské prekvapenie: Môže ísť o úplne nový druh človekaIkonická fosília „Little Foot“ odhalila obrovské prekvapenie: Môže ísť o úplne nový druh človeka
Americký zásah vo Venezuele spustil vojnu deepfake videí. Sociálne siete zaplavila propaganda poháňaná umelou inteligenciouAmerický zásah vo Venezuele spustil vojnu deepfake videí. Sociálne siete zaplavila propaganda poháňaná umelou inteligenciou
AKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadeniaAKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadenia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP