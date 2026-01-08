  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 8.1.2026Meniny má Severín
-5°Bratislava

Briti zaradili Bratislavu medzi najvyhľadávanejšie destinácie roka 2026

  • DNES - 10:33
  • Bratislava
Briti zaradili Bratislavu medzi najvyhľadávanejšie destinácie roka 2026

Bratislava je medzi 50 najobľúbenejšími destináciami britských cestovateľov v roku 2026.

Zoznam zostavila medzinárodná spoločnosť Travel and Tour World (TTW), zameraná na cestovný ruch, turizmus, letectvo a hotelierstvo, na základe rozsiahleho výskumu, dátových analýz a hlasovania čitateľov. Slovenská metropola tak predstihla desiatky európskych miest. Ako vo štvrtok informovala národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel, rebríček reflektuje aktuálne aj budúce trendy v oblasti cestovania.

Zaradenie slovenského hlavného mesta medzi najobľúbenejšie cestovateľské destinácie potvrdzuje rastúci záujem zahraničných návštevníkov o Slovensko ako atraktívnu a autentickú krajinu v srdci Európy,“ uviedol generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete. „Tento úspech je výsledkom dlhodobej spolupráce s partnermi v cestovnom ruchu a systematickej propagácie našej krajiny na kľúčových zahraničných trhoch,“ dodal.

Výber top 50 destinácií na rok 2026 odzrkadľuje preferencie britských cestovateľov, medzi ktorými dominujú najmä krátke letecké vzdialenosti, autentické kultúrne zážitky a pobyty pri mori. Zoznam tiež zahŕňa destinácie bohaté na históriu a kultúru, ktoré ponúkajú jedinečné zážitky, ako aj atraktívne prímorské a plážové lokality.

Slovenské hlavné mesto je pre britských cestovateľov dostupnejšie aj vďaka priamemu leteckému spojeniu. Dovolenkári sa totiž často rozhodujú na základe jednoduchej dostupnosti destinácie.

Veľmi sa tešíme z umiestnenia v tomto rebríčku. Naše hlavné mesto dlhodobo oslovuje cestovateľov svojou čoraz lepšou dostupnosťou, autentickou atmosférou, zaujímavou históriou i modernou architektúrou,“ povedala predsedníčka predstavenstva Bratislava Tourist Board (BTB) Nina Erneker. Kombinácia lokálneho šarmu, svetových gastronomických zážitkov a výhodný pomer ceny a kvality podľa nej môže posunúť Bratislavu v rankingu vyššie aj v tomto roku.

Bratislava je pre Britov cenovo dostupná, pochvaľujú si aj miestne atrakcie. „Radi sa fotia pri soche Čumila, obdivujú modernú aj historickú architektúru, zážitkom sú pre nich aj výhľady z ikonickej reštaurácie UFO na Moste SNP, čo pre Britov robí z návštevy Bratislavy nezabudnuteľný zážitok,“ poznamenala vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová s tým, že oceňujú aj krátke vzdialenosti medzi atrakciami.

V top 50 destinácií pre britských cestovateľov sú napríklad Tenerife (najväčší z Kanárskych ostrovov), Rím, Paríž, grécky ostrov Santorini, Istanbul, Lisabon, ako aj Route 66 v USA, Amsterdam, Berlín, Marrákeš, Dublin, Pafos, Al Ula (Saudská Arábia), Brusel, Dubaj, Krakov, Káhira či Viedeň.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia vyšetruje vraždu, zadržali dvoch mužov

Polícia vyšetruje vraždu, zadržali dvoch mužov

DNES - 11:01Domáce

Prípadom sa zaoberá kriminálka.

PS čaká snem: Zvolia si nového lídra?

PS čaká snem: Zvolia si nového lídra?

DNES - 10:04Domáce

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko čaká po dvoch rokoch koncom marca snem, na ktorom si zvolí nové predsedníctvo, podpredsedov a podpredsedníčky aj predsedu.

Útek väzňa: Polícia vyhlásila pátranie

Útek väzňa: Polícia vyhlásila pátranie

DNES - 9:00Domáce

Väzeň sa nedovolene vzdialil z pracoviska spoločnosti.

V havarovanom autobuse uviazli desiatky detí

V havarovanom autobuse uviazli desiatky detí

DNES - 8:52Domáce

Cestujúcich evakuovali hasiči.

Vosveteit.sk
Windows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tváriWindows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tvári
Nová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometreNová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometre
POZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj tyPOZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj ty
Elon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlomElon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlom
Ľudské bunky dokážu omladnúť bez génovej manipulácie. Stačí im zmeniť prostredieĽudské bunky dokážu omladnúť bez génovej manipulácie. Stačí im zmeniť prostredie
Nový malvér Wonderland ti dokáže vybieliť bankový účet skôr, než si uvedomíš, že máš v mobile vírus. Takto prebieha útokNový malvér Wonderland ti dokáže vybieliť bankový účet skôr, než si uvedomíš, že máš v mobile vírus. Takto prebieha útok
Ikonická fosília „Little Foot“ odhalila obrovské prekvapenie: Môže ísť o úplne nový druh človekaIkonická fosília „Little Foot“ odhalila obrovské prekvapenie: Môže ísť o úplne nový druh človeka
Americký zásah vo Venezuele spustil vojnu deepfake videí. Sociálne siete zaplavila propaganda poháňaná umelou inteligenciouAmerický zásah vo Venezuele spustil vojnu deepfake videí. Sociálne siete zaplavila propaganda poháňaná umelou inteligenciou
AKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadeniaAKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadenia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP