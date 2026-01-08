Trump: Spojené štáty môžu Venezuelu kontrolovať roky
- DNES - 10:05
- Washington
Prezident Donald Trump v rozhovore pre denník The New York Times (NYT) zverejnenom vo štvrtok vyhlásil, že „len čas ukáže“, ako dlho budú Spojené štáty kontrolovať Venezuelu. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.
Trump na otázku, či to budú tri mesiace, šesť mesiacov, rok alebo dlhšie odpovedal, že by to mohlo byť „oveľa dlhšie“. „Zrekonštruujeme ju veľmi ziskovým spôsobom. Budeme používať ropu a budeme si ju brať. Znížime ceny ropy a dáme Venezuele peniaze, ktoré zúfalo potrebujú,“ vyhlásil Trump v rozhovore pre NYT.
Uviedol, že si v súčasnosti „veľmi dobre rozumie“ s vládou dočasnej venezuelskej prezidentky Delcy Rodríguezovej. „Dávajú nám všetko, čo považujeme za potrebné,“ povedal o nej s tým, že krajinu by v budúcnosti rád navštívil.
Trump v utorok oznámil, že „dočasné úrady“ vo Venezuele „odovzdajú“ Spojeným štátom 30 až 50 miliónov barelov vysokokvalitnej sankcionovanej ropy. Výnosy z predaja bude kontrolovať samotný Trump, aby zaistil, že „budú použité na prospech obyvateľov Venezuely a Spojených štátov“.
USA počas operácie špeciálnych síl vo Venezuele zajali tamojšieho prezidenta Nicolása Madura s manželkou a oboch dopravili pred súd v New Yorku. Madura Trump obviňuje z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami, čo venezuelský líder popiera. Pred svojím zajatím tvrdil, že USA si chcú vynútiť zmenu vlády vo Venezuele a získať prístup k tamojším zásobám ropy, ktoré patria k najväčším na svete.
