Takmer polovica Poliakov sa obáva vypuknutia vojny s Ruskom

  • DNES - 10:02
  • Varšava
Takmer polovica Poliakov sa obáva vypuknutia vojny s Ruskom, zatiaľ čo 42 percent takúto možnosť nepripúšťa.

Poliaci tiež očakávajú pokračovanie ruských sabotáží. Vyplýva to z prieskumu agentúry IPSOS pre Rádio ZET zverejneného vo štvrtok, informuje varšavský spravodajca TASR na základe agentúry PAP.

Podľa výsledkov sa 47 percent opýtaných obáva vojny, z toho 16 percent odpovedalo „rozhodne áno“ a 31 percent „skôr áno“. Nesúhlasné stanovisko vyjadrilo 42 percent respondentov, pričom 13 percent označilo odpoveď „rozhodne nie“ a 29 percent „skôr nie“. Neutrálne sa vyjadrilo 12 percent opýtaných.

Obavy z možnej vojny sú výraznejšie medzi ženami. Strach vyjadrilo 56 percent žien oproti 37 percentám mužov. Naopak, nesúhlas s obavami deklarovalo 49 percent mužov a 28 percent žien.

Respondenti sa zároveň vyjadrovali k ďalšiemu vývoju poľsko-ruských vzťahov. Takmer polovica (47 percent) predpokladá pokračovanie aktov ruskej diverzie, 22 percent očakáva menšie ozbrojené incidenty, deväť percent sa obáva vypuknutia regulárnej vojny medzi NATO a Ruskom na území Poľska a šesť percent očakáva konflikt mimo územia Poľska. Len 11 percent opýtaných predpokladá, že vzťahy s Moskvou sa zlepšia.

Optimizmus v otázke zlepšenia vzťahov s Ruskom najčastejšie vyjadrujú podporovatelia krajne pravicovej Konfederácie poľskej koruny (27 percent) a vládnej Poľskej ľudovej strany (20 percent). Najmenej dôvery v takýto scenár majú sympatizanti Občianskej koalície premiéra Donalda Tuska, Novej ľavice (po deväť percent) a Poľska 2050 (tri percentá).

Prieskum sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke 1000 dospelých Poliakov v dňoch 5. až 9. decembra 2025.

Zdroj: Info.sk, TASR
