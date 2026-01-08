Útek väzňa: Polícia vyhlásila pátranie
Väzeň sa nedovolene vzdialil z pracoviska spoločnosti.
Polícia vyhlásila pátranie po 47 ročnom Alexandrovi Szabóovi, ktorý sa bez dovolenia vzdialil z pracoviska spoločnosti v Hurbanove na Svätopeterskej ulici. Informovala o tom nitrianska krajská polícia na Facebooku s tým, že má ísť o väzňa.
Nezvestný Szabó mal na sebe oblečené sivé nohavice a prešívanú bundu s bielym pásom.
Foto: facebook.com/KRPZNR
"Pátranie prebieha v súčinnosti so Zborom väzenskej a justičnej stráže," informovala polícia. Informácie o mužovi môžu občania hlásiť na telefónnom čísle 158.
V havarovanom autobuse uviazli desiatky detí
Cestujúcich evakuovali hasiči.
Richard Raši považuje aktuálny model voľby prezidenta za správny
Predseda Národnej rady SR Richard Raši si myslí, že aktuálny model voľby prezidenta je správny.
Nízke teploty pretrvávajú, platia aj ďalšie výstrahy
Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje na nízke teploty či snehové jazyky a záveje.
Hromadná zrážka piatich áut: Tu treba počítať s kolónami
Vodiči sa zdržia 15 až 20 minút.