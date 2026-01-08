  • Články
  • DNES - 9:00
  • Hurbanovo
Útek väzňa: Polícia vyhlásila pátranie

Väzeň sa nedovolene vzdialil z pracoviska spoločnosti.

Polícia vyhlásila pátranie po 47 ročnom Alexandrovi Szabóovi, ktorý sa bez dovolenia vzdialil z pracoviska spoločnosti v Hurbanove na Svätopeterskej ulici. Informovala o tom nitrianska krajská polícia na Facebooku s tým, že má ísť o väzňa.

Nezvestný Szabó mal na sebe oblečené sivé nohavice a prešívanú bundu s bielym pásom.

Foto: facebook.com/KRPZNR

"Pátranie prebieha v súčinnosti so Zborom väzenskej a justičnej stráže," informovala polícia. Informácie o mužovi môžu občania hlásiť na telefónnom čísle 158.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZNR
