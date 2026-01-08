V havarovanom autobuse uviazli desiatky detí
Cestujúcich evakuovali hasiči.
Hasiči zasahovali vo štvrtok ráno pri autobuse, ktorý zišiel z cesty. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Košickom kraji na Facebooku. K udalosti došlo na ceste medzi Rankovcami a Mudrovcami neďaleko Košíc.
Podľa hasičov sa autobus nachádzal v polohe, v ktorej sa nedalo otvoriť jeho dvere. Vnútri tak uviazlo vyše 80 cestujúcich, väčšinou detí.
"Prístup k miestu udalosti bol pre hasičov veľmi komplikovaný, nakoľko silný vietor okamžite vytváral snehové záveje a cesta bola ťažko prejazdná," priblížili hasiči. Cestujúcich napokon evakuovali z autobusu odobratím sklenej výplne na dverách.
Na mieste nemalo dôjsť k žiadnym zraneniam. "Vodič si na miesto zabezpečil náhradný autobus," dodali hasiči s tým, že miesto nehody zostáva ťažko prejazdné.
