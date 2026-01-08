  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 8.1.2026Meniny má Severín
-5°Bratislava

Richard Raši považuje aktuálny model voľby prezidenta za správny

  • DNES - 8:50
  • Bratislava
Richard Raši považuje aktuálny model voľby prezidenta za správny

Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) si myslí, že aktuálny model voľby prezidenta je správny.

S vyjadreniami o tom, že by sa voľba hlavy štátu mala vrátiť do parlamentu, sa nestotožňuje. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v koncoročnom rozhovore pre TASR.

Keby bol prezident volený parlamentom, tak by bol jeho vazalom. To by sa však nemalo stať. Prezident má právo robiť aj rozhodnutia, ktoré sa vláde nemusia vždy páčiť. A to je dobré, nemalo by byť všetko v rukách jedného orgánu,“ skonštatoval Raši pre TASR. Upozornil tiež na to, že mnohé z krajín, kde sa predtým prezident volil parlamentnom, prešli k priamej voľbe.

Líder koaličnej SNS Andrej Danko v decembri vyhlásil, že si myslí, že by si mala vrátiť voľba prezidenta do rúk Národnej rady SR. Súčasný model podľa neho spôsobuje v spoločnosti napätie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Útek väzňa: Polícia vyhlásila pátranie

Útek väzňa: Polícia vyhlásila pátranie

DNES - 9:00Domáce

Väzeň sa nedovolene vzdialil z pracoviska spoločnosti.

V havarovanom autobuse uviazli desiatky detí

V havarovanom autobuse uviazli desiatky detí

DNES - 8:52Domáce

Cestujúcich evakuovali hasiči.

Nízke teploty pretrvávajú, platia aj ďalšie výstrahy

Nízke teploty pretrvávajú, platia aj ďalšie výstrahy

DNES - 8:47Domáce

Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje na nízke teploty či snehové jazyky a záveje.

Vosveteit.sk
Windows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tváriWindows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tvári
Nová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometreNová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometre
POZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj tyPOZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj ty
Elon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlomElon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlom
Ľudské bunky dokážu omladnúť bez génovej manipulácie. Stačí im zmeniť prostredieĽudské bunky dokážu omladnúť bez génovej manipulácie. Stačí im zmeniť prostredie
Nový malvér Wonderland ti dokáže vybieliť bankový účet skôr, než si uvedomíš, že máš v mobile vírus. Takto prebieha útokNový malvér Wonderland ti dokáže vybieliť bankový účet skôr, než si uvedomíš, že máš v mobile vírus. Takto prebieha útok
Ikonická fosília „Little Foot“ odhalila obrovské prekvapenie: Môže ísť o úplne nový druh človekaIkonická fosília „Little Foot“ odhalila obrovské prekvapenie: Môže ísť o úplne nový druh človeka
Americký zásah vo Venezuele spustil vojnu deepfake videí. Sociálne siete zaplavila propaganda poháňaná umelou inteligenciouAmerický zásah vo Venezuele spustil vojnu deepfake videí. Sociálne siete zaplavila propaganda poháňaná umelou inteligenciou
AKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadeniaAKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadenia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP