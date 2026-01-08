  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 8.1.2026Meniny má Severín
-5°Bratislava

Nízke teploty pretrvávajú, platia aj ďalšie výstrahy

  • DNES - 8:47
  • Bratislava
Nízke teploty pretrvávajú, platia aj ďalšie výstrahy

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na nízke teploty či snehové jazyky a záveje.

Nízke teploty sa môžu vyskytnúť na väčšine územia Slovenska, výstrahy platia až do piatka (9. 1.). So snehovými jazykmi a závejmi treba počítať najmä na severovýchode a východe krajiny. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.

Meteorológovia očakávajú tvorbu snehových jazykov a závejov vo všetkých okresoch Košického a Prešovského kraja, ako aj v Nitrianskom kraji v okresoch Nové Zámky a Komárno. Upozornili, že ich tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. „Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, môže však spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodali.

SHMÚ vydal aj výstrahy druhého stupňa pred nízkymi teplotami. Platia od 22.00 h pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Spišská Nová Ves, Gelnica, Rožňava a Brezno.

Foto: shmu.sk

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Útek väzňa: Polícia vyhlásila pátranie

Útek väzňa: Polícia vyhlásila pátranie

DNES - 9:00Domáce

Väzeň sa nedovolene vzdialil z pracoviska spoločnosti.

V havarovanom autobuse uviazli desiatky detí

V havarovanom autobuse uviazli desiatky detí

DNES - 8:52Domáce

Cestujúcich evakuovali hasiči.

Richard Raši považuje aktuálny model voľby prezidenta za správny

Richard Raši považuje aktuálny model voľby prezidenta za správny

DNES - 8:50Domáce

Predseda Národnej rady SR Richard Raši si myslí, že aktuálny model voľby prezidenta je správny.

Vosveteit.sk
Windows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tváriWindows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tvári
Nová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometreNová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometre
POZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj tyPOZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj ty
Elon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlomElon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlom
Ľudské bunky dokážu omladnúť bez génovej manipulácie. Stačí im zmeniť prostredieĽudské bunky dokážu omladnúť bez génovej manipulácie. Stačí im zmeniť prostredie
Nový malvér Wonderland ti dokáže vybieliť bankový účet skôr, než si uvedomíš, že máš v mobile vírus. Takto prebieha útokNový malvér Wonderland ti dokáže vybieliť bankový účet skôr, než si uvedomíš, že máš v mobile vírus. Takto prebieha útok
Ikonická fosília „Little Foot“ odhalila obrovské prekvapenie: Môže ísť o úplne nový druh človekaIkonická fosília „Little Foot“ odhalila obrovské prekvapenie: Môže ísť o úplne nový druh človeka
Americký zásah vo Venezuele spustil vojnu deepfake videí. Sociálne siete zaplavila propaganda poháňaná umelou inteligenciouAmerický zásah vo Venezuele spustil vojnu deepfake videí. Sociálne siete zaplavila propaganda poháňaná umelou inteligenciou
AKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadeniaAKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadenia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP