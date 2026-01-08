Hromadná zrážka piatich áut: Tu treba počítať s kolónami
Vodiči sa zdržia 15 až 20 minút.
V Bratislave sa na Einsteinovej ulici na začiatku Prístavného mosta smerom z Petržalky zrazilo päť áut. Na mieste sa tvoria kolóny. Informovala o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.
Dodáva, že blokované sú postupne oba jazdné pruhy. „Úsek je prejazdný, ale zdržíte sa 15 až 20 minút,“ spresnila. Stellacentrum konštatuje, že kolóny sa tvoria už od Mosta SNP.
