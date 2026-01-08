  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 8.1.2026Meniny má Severín
-6°Bratislava

Hromadná zrážka piatich áut: Tu treba počítať s kolónami

  • DNES - 8:05
  • Bratislava
Hromadná zrážka piatich áut: Tu treba počítať s kolónami

Vodiči sa zdržia 15 až 20 minút.

V Bratislave sa na Einsteinovej ulici na začiatku Prístavného mosta smerom z Petržalky zrazilo päť áut. Na mieste sa tvoria kolóny. Informovala o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.

Dodáva, že blokované sú postupne oba jazdné pruhy. „Úsek je prejazdný, ale zdržíte sa 15 až 20 minút,“ spresnila. Stellacentrum konštatuje, že kolóny sa tvoria už od Mosta SNP.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Obľúbená značka sťahuje z predaja viacero výrobkov

Obľúbená značka sťahuje z predaja viacero výrobkov

VČERA - 20:41Domáce

Dôvodom je podozrenie na prítomnosť škodlivej baktérie.

SHMÚ miestami varuje pred snehovými závejmi i vetrom

SHMÚ miestami varuje pred snehovými závejmi i vetrom

VČERA - 19:01Domáce

Najmä na východnom Slovensku stále platia výstrahy pred snehovými závejmi a jazykmi. Druhostupňová výstraha platí vo väčšine okresov Košického kraja.

Premiér: Slovensko sa nebude zúčastňovať na ďalšej vojnovej pôžičke Ukrajine

Premiér: Slovensko sa nebude zúčastňovať na ďalšej vojnovej pôžičke Ukrajine

VČERA - 17:11Domáce

Slovensko sa podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nebude podieľať na ďalšej vojnovej pôžičke Ukrajine.

Mikulec: Cvičenie na hraniciach bolo divadlo, minister pri migrácii nič nerobí

Mikulec: Cvičenie na hraniciach bolo divadlo, minister pri migrácii nič nerobí

VČERA - 15:47Domáce

Opozičný poslanec Roman Mikulec reagoval na brífing ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.

Vosveteit.sk
Windows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tváriWindows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tvári
Nová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometreNová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometre
POZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj tyPOZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj ty
Elon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlomElon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlom
Ľudské bunky dokážu omladnúť bez génovej manipulácie. Stačí im zmeniť prostredieĽudské bunky dokážu omladnúť bez génovej manipulácie. Stačí im zmeniť prostredie
Nový malvér Wonderland ti dokáže vybieliť bankový účet skôr, než si uvedomíš, že máš v mobile vírus. Takto prebieha útokNový malvér Wonderland ti dokáže vybieliť bankový účet skôr, než si uvedomíš, že máš v mobile vírus. Takto prebieha útok
Ikonická fosília „Little Foot“ odhalila obrovské prekvapenie: Môže ísť o úplne nový druh človekaIkonická fosília „Little Foot“ odhalila obrovské prekvapenie: Môže ísť o úplne nový druh človeka
Americký zásah vo Venezuele spustil vojnu deepfake videí. Sociálne siete zaplavila propaganda poháňaná umelou inteligenciouAmerický zásah vo Venezuele spustil vojnu deepfake videí. Sociálne siete zaplavila propaganda poháňaná umelou inteligenciou
AKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadeniaAKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadenia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP