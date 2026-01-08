  • Články
Streľba v blízkosti mormónskej kaplnky v Salt Lake City má dve obete

  DNES - 7:50
  Washington
V americkom meste Salt Lake City v štáte Utah došlo v stredu večer k streľbe, informovala tamojšia polícia. Incident sa odohral pred mormónskou kaplnkou a vyžiadal si dve obete. Šesť ďalších osôb utrpelo zranenia, píše TASR podľa televízie ABC News a agentúry AP.

Polícia dostala hlásenie o streľbe krátko po 19.30 h miestneho času (3.30 h SEČ) z kaplnky Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. V kaplnke sa v tom čase konal pohreb, na ktorom sa zúčastnili desiatky ľudí, keď na parkovisku vypukla hádka a zaznel výstrel.

Vyšetrovatelia stále zisťujú, či išlo o jedného alebo viacerých páchateľov, a doposiaľ nikoho nezadržali. Hovorca polície v Salt Lake City Glen Mills potvrdil, že pátranie prebieha.

Traja zo zranených ľudí sú v kritickom stave, ABC News však informácie o zdravotnom stave zvyšných zranených nezistila. Podľa AP sú všetky obete dospelé osoby.

Po incidente sa na mieste nachádzalo asi 100 policajných vozidiel a nasadené boli aj vrtuľníky, dodáva agentúra.

Zdroj: Info.sk, TASR
