Biely dom: Rozhodnutia vedenia Venezuely určujú USA, majú maximálny vplyv
- DNES - 7:01
- Washington/Caracas
Spojené štáty určujú a budú naďalej určovať rozhodnutia dočasného vedenia Venezuely, nad ktorým majú maximálny vplyv. Uviedla to v stredu hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Americké ozbrojené sily uplynulú sobotu vykonali rozsiahly útok v Caracase, pri ktorom zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú. Oboch tento týždeň predviedli pred súd v New Yorku, kde sú obžalovaní z narkoterorizmu či držby zbraní, čo však popierajú.
Dočasnou prezidentkou Venezuely sa medzičasom stala doterajšia viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od ktorej Washington vyžaduje poslušnosť, aby sa riadila pokynmi administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa.
„V súčasnosti máme zjavne maximálny vplyv na dočasné vedenie vo Venezuele,“ uviedla na tlačovom brífingu Leavittová. Spojené štáty podľa nej s predstaviteľmi venezuelskej vlády úzko spolupracujú. „Ich rozhodnutia budú naďalej diktované Spojenými štátmi americkými,“ podotkla Trumpova hovorkyňa.
Šéf Bieleho domu opakovane deklaroval, že USA budú po Madurovom zajatí „riadiť“ Venezuelu, a to aj napriek tomu, že na jej území nemajú žiadnych svojich vojakov.
Podľa AFP sa v skutočnosti zdá, že Washington sa spolieha na námornú blokádu pri pobreží Venezuely, ktorá bráni vývozu ropy, a na hrozbu možného ďalšieho vojenského zásahu, aby si zaistil spoluprácu Rodríguezovej.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu po kritike zákonodarcov naznačil, že USA skutočne majú plán ďalšieho vývoja vo Venezuele. Ten sa podľa jeho slov skladá z troch fáz. Prvá sa týka stabilizácie krajiny, druhá jej obnovy a posledná prechodu politickej moci. Opoziční demokrati uviedli, že z týchto plánov sú šokovaní, nepoznajú však podrobnosti.
Rubio okrem iného v súvislosti s prvou fázou spomenul víziu Trumpa, ktorý v utorok na svojej platforme Truth Social oznámil, že osobne bude dohliadať na predaj 30 - 50 miliónov barelov venezuelskej ropy za trhové ceny. Vláda v Caracase však takúto dohodu nepotvrdila. Trump sa podľa Leavittovej v piatok v Bielo dome stretne s predstaviteľmi ropných spoločností.
