  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 8.1.2026Meniny má Severín
-6°Bratislava

Biely dom: Rozhodnutia vedenia Venezuely určujú USA, majú maximálny vplyv

  • DNES - 7:01
  • Washington/Caracas
Biely dom: Rozhodnutia vedenia Venezuely určujú USA, majú maximálny vplyv

Spojené štáty určujú a budú naďalej určovať rozhodnutia dočasného vedenia Venezuely, nad ktorým majú maximálny vplyv. Uviedla to v stredu hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Americké ozbrojené sily uplynulú sobotu vykonali rozsiahly útok v Caracase, pri ktorom zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú. Oboch tento týždeň predviedli pred súd v New Yorku, kde sú obžalovaní z narkoterorizmu či držby zbraní, čo však popierajú.

Dočasnou prezidentkou Venezuely sa medzičasom stala doterajšia viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od ktorej Washington vyžaduje poslušnosť, aby sa riadila pokynmi administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa.

V súčasnosti máme zjavne maximálny vplyv na dočasné vedenie vo Venezuele,“ uviedla na tlačovom brífingu Leavittová. Spojené štáty podľa nej s predstaviteľmi venezuelskej vlády úzko spolupracujú. „Ich rozhodnutia budú naďalej diktované Spojenými štátmi americkými,“ podotkla Trumpova hovorkyňa.

Šéf Bieleho domu opakovane deklaroval, že USA budú po Madurovom zajatí „riadiť“ Venezuelu, a to aj napriek tomu, že na jej území nemajú žiadnych svojich vojakov.

Podľa AFP sa v skutočnosti zdá, že Washington sa spolieha na námornú blokádu pri pobreží Venezuely, ktorá bráni vývozu ropy, a na hrozbu možného ďalšieho vojenského zásahu, aby si zaistil spoluprácu Rodríguezovej.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu po kritike zákonodarcov naznačil, že USA skutočne majú plán ďalšieho vývoja vo Venezuele. Ten sa podľa jeho slov skladá z troch fáz. Prvá sa týka stabilizácie krajiny, druhá jej obnovy a posledná prechodu politickej moci. Opoziční demokrati uviedli, že z týchto plánov sú šokovaní, nepoznajú však podrobnosti.

Rubio okrem iného v súvislosti s prvou fázou spomenul víziu Trumpa, ktorý v utorok na svojej platforme Truth Social oznámil, že osobne bude dohliadať na predaj 30 - 50 miliónov barelov venezuelskej ropy za trhové ceny. Vláda v Caracase však takúto dohodu nepotvrdila. Trump sa podľa Leavittovej v piatok v Bielo dome stretne s predstaviteľmi ropných spoločností.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Sikorski: Poľsko je otvorené rozmiestneniu nemeckých vojakov na svojom území

Sikorski: Poľsko je otvorené rozmiestneniu nemeckých vojakov na svojom území

DNES - 8:09Zahraničné

Varšava je otvorená prípadnému rozmiestneniu nemeckých vojakov na území Poľska v rámci úsilia o zabezpečenie prímeria na Ukrajine.

Streľba v blízkosti mormónskej kaplnky v Salt Lake City má dve obete

Streľba v blízkosti mormónskej kaplnky v Salt Lake City má dve obete

DNES - 7:50Zahraničné

V americkom meste Salt Lake City v štáte Utah došlo v stredu večer k streľbe, informovala tamojšia polícia. Incident sa odohral pred mormónskou kaplnkou a vyžiadal si dve obete.

Venezuela: Pri útoku USA zahynulo podľa rezortu vnútra celkovo 100 ľudí

Venezuela: Pri útoku USA zahynulo podľa rezortu vnútra celkovo 100 ľudí

DNES - 6:56Zahraničné

Venezuelský minister vnútra Diosdado Cabello v stredu neskoro večer vyhlásil, že pri víkendovom útoku Spojených štátov zahynulo najmenej 100 ľudí.

Podľa Trumpa konal agent ICE pri zásahu v Minneapolise v sebaobrane

Podľa Trumpa konal agent ICE pri zásahu v Minneapolise v sebaobrane

DNES - 6:32Zahraničné

Prezident USA Donald Trump vyhlásil, že agent amerického Imigračného a colného úrad, ktorý v stredu smrteľne postrelil ženu v meste Minneapolis, konal zrejme v sebaobrane.

Vosveteit.sk
Windows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tváriWindows 11 mal byť rýchlejší než staršie verzie. Najrýchlejší Windows nie je taký rýchly, ako sa tvári
Nová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometreNová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometre
POZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj tyPOZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj ty
Elon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlomElon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlom
Ľudské bunky dokážu omladnúť bez génovej manipulácie. Stačí im zmeniť prostredieĽudské bunky dokážu omladnúť bez génovej manipulácie. Stačí im zmeniť prostredie
Nový malvér Wonderland ti dokáže vybieliť bankový účet skôr, než si uvedomíš, že máš v mobile vírus. Takto prebieha útokNový malvér Wonderland ti dokáže vybieliť bankový účet skôr, než si uvedomíš, že máš v mobile vírus. Takto prebieha útok
Ikonická fosília „Little Foot“ odhalila obrovské prekvapenie: Môže ísť o úplne nový druh človekaIkonická fosília „Little Foot“ odhalila obrovské prekvapenie: Môže ísť o úplne nový druh človeka
Americký zásah vo Venezuele spustil vojnu deepfake videí. Sociálne siete zaplavila propaganda poháňaná umelou inteligenciouAmerický zásah vo Venezuele spustil vojnu deepfake videí. Sociálne siete zaplavila propaganda poháňaná umelou inteligenciou
AKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadeniaAKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadenia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP