Štvrtok, 8.1.2026
Venezuela: Pri útoku USA zahynulo podľa rezortu vnútra celkovo 100 ľudí

  • DNES - 6:56
  • Caracas
Venezuelský minister vnútra Diosdado Cabello v stredu neskoro večer vyhlásil, že pri víkendovom útoku Spojených štátov zahynulo najmenej 100 ľudí. Jeho oznámenie tak prišlo len deň po tom, čo Caracas potvrdil, že pri incidente zahynulo aj 23 venezuelských vojakov.

Zatiaľ – a zdôrazňujem, zatiaľ, – je 100 mŕtvych a podobný počet zranených. Útok na našu krajinu bol strašný,“ vyhlásil Cabello v štátnej televízii.

Spojené štáty vykonali v noci na sobotu vo Venezuele špeciálnu vojenskú operáciu, počas ktorej americké jednotky zadržali a vyviezli z vlasti tamojšieho prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku.

Venezuelský minister vnútra v stredu potvrdil, že Maduro utrpel pri útoku zranenie nohy a jeho manželka zranenie hlavy, no obaja „sa zotavujú“. Cabello vo svojom prejave v súvislosti s víkendovým incidentom zároveň pochválil jeho krajinu a označil ju za „odvážnu“.

Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová v utorok vyhlásila sedemdňový smútok za spomínaných vojakov, ktorí počas americkej operácie zahynuli.

Operácia si vyžiadala aj životy 32 kubánskych vojakov, ktorých mená v utorok zverejnila kubánska vláda a vyhlásila za nich dvojdňový smútok.

Zdroj: Info.sk, TASR
