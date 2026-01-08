Venezuela: Pri útoku USA zahynulo podľa rezortu vnútra celkovo 100 ľudí
- DNES - 6:56
- Caracas
Venezuelský minister vnútra Diosdado Cabello v stredu neskoro večer vyhlásil, že pri víkendovom útoku Spojených štátov zahynulo najmenej 100 ľudí. Jeho oznámenie tak prišlo len deň po tom, čo Caracas potvrdil, že pri incidente zahynulo aj 23 venezuelských vojakov.
„Zatiaľ – a zdôrazňujem, zatiaľ, – je 100 mŕtvych a podobný počet zranených. Útok na našu krajinu bol strašný,“ vyhlásil Cabello v štátnej televízii.
Spojené štáty vykonali v noci na sobotu vo Venezuele špeciálnu vojenskú operáciu, počas ktorej americké jednotky zadržali a vyviezli z vlasti tamojšieho prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku.
Venezuelský minister vnútra v stredu potvrdil, že Maduro utrpel pri útoku zranenie nohy a jeho manželka zranenie hlavy, no obaja „sa zotavujú“. Cabello vo svojom prejave v súvislosti s víkendovým incidentom zároveň pochválil jeho krajinu a označil ju za „odvážnu“.
Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová v utorok vyhlásila sedemdňový smútok za spomínaných vojakov, ktorí počas americkej operácie zahynuli.
Operácia si vyžiadala aj životy 32 kubánskych vojakov, ktorých mená v utorok zverejnila kubánska vláda a vyhlásila za nich dvojdňový smútok.
Sikorski: Poľsko je otvorené rozmiestneniu nemeckých vojakov na svojom území
Varšava je otvorená prípadnému rozmiestneniu nemeckých vojakov na území Poľska v rámci úsilia o zabezpečenie prímeria na Ukrajine.
Streľba v blízkosti mormónskej kaplnky v Salt Lake City má dve obete
V americkom meste Salt Lake City v štáte Utah došlo v stredu večer k streľbe, informovala tamojšia polícia. Incident sa odohral pred mormónskou kaplnkou a vyžiadal si dve obete.
Biely dom: Rozhodnutia vedenia Venezuely určujú USA, majú maximálny vplyv
Spojené štáty určujú a budú naďalej určovať rozhodnutia dočasného vedenia Venezuely, nad ktorým majú maximálny vplyv.
Podľa Trumpa konal agent ICE pri zásahu v Minneapolise v sebaobrane
Prezident USA Donald Trump vyhlásil, že agent amerického Imigračného a colného úrad, ktorý v stredu smrteľne postrelil ženu v meste Minneapolis, konal zrejme v sebaobrane.