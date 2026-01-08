Podľa Trumpa konal agent ICE pri zásahu v Minneapolise v sebaobrane
- DNES - 6:32
- Washington
Prezident USA Donald Trump vyhlásil, že agent amerického Imigračného a colného úrad (ICE), ktorý v stredu smrteľne postrelil ženu v meste Minneapolis, konal zrejme v sebaobrane. Zosnulú ženu Trump obvinil z „násilného, úmyselného a brutálneho“ útoku autom.
„Práve som si pozrel video z udalosti, ktorá sa odohrala v Minneapolise. Je strašné to vidieť... Žena za volantom bola veľmi nepokojná, kládla odpor a potom násilne, úmyselne a brutálne zrazila agenta ICE, ktorý ju zrejme zastrelil v sebaobrane,“ uviedol Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Agent sa podľa neho v súčasnosti „zotavuje v nemocnici“.
„Situáciu skúmame v celom jej rozsahu, ale dôvodom týchto incidentov je to, že radikálna ľavica denne ohrozuje, napáda a zameriava sa na našich policajtov a agentov ICE,“ pokračoval americký prezident. Dodal, že tieto osoby sa pritom iba „snažia robiť svoju prácu, aby bola Amerika bezpečná“.
K streľbe v Minneapolise došlo počas protestu miestnych obyvateľov, ktorí sa na niekoľko hodín dostali do potýčok s bezpečnostnými zložkami vykonávajúcimi zásah proti migrantom. Ich obeťou sa podľa miestnych médií stala 37-ročná občianka USA Renee Nicole Goodová.
Primátor Minneapolisu Jacob Frey uviedol, že agent zodpovedný za smrť ženy konal bezohľadne, a odmietol tvrdenia ministerstva pre vnútornú bezpečnosť, že išlo o sebaobranu. Príslušníci ICE podľa neho prišli do mesta spôsobovať chaos a vyvolávať nedôveru.
