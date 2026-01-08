  • Články
Trump plánuje navýšiť vojenský rozpočet krajiny na 1,5 bilióna dolárov

  • DNES - 5:48
  • Washington
Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že v budúcom roku chce navýšiť vojenský rozpočet USA o polovicu na 1,5 bilióna dolárov. Podľa jeho slov je to potrebné v reakcii na „nepokojné a nebezpečné časy“, v ktorých sa svet nachádza.

Po dlhých a náročných rokovaniach so senátormi, kongresmanmi, ministrami a ďalšími politickými predstaviteľmi som dospel k záveru, že v záujme našej krajiny, najmä v týchto veľmi nepokojných a nebezpečných časoch, by náš vojenský rozpočet na rok 2027 nemal byť na úrovni jeden bilión dolárov, ale skôr 1,5 bilióna dolárov,“ potvrdil Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Navýšenie rozpočtu podľa prezidenta umožní Spojeným štátom „vybudovať vojsko snov“ a posilniť bezpečnosť krajiny pred nepriateľmi.

Vďaka clám a obrovským príjmom, ktoré prinášajú... sme schopní ľahko dosiahnuť sumu 1,5 bilióna dolárov a zároveň vytvoriť bezprecedentnú vojenskú silu, byť schopní splácať dlh a súčasne vyplácať značné dividendy patriotom v našej krajine,“ vysvetlil Trump v príspevku.

Zdroj: Info.sk, TASR
