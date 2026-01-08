Strana Motoristi vyjadrila podporu Turkovi a spochybnila Pavlove rozhodnutie
Strana Motoristi sebe v stredu potvrdila podporu svojmu čestnému prezidentovi a kandidátovi na post ministra životného prostredia ČR Filipovi Turkovi. Urobila tak po tom, ako ho prezident Petr Pavel napriek nominácii odmietol vymenovať do funkcie. TASR o tom informuje podľa televízie ČT24.
„Klub Motoristi sebe.... vyjadril jednomyseľnú podporu Filipovi Turkovi a zároveň znepokojenie nad prístupom prezidenta republiky k plneniu jeho ústavných povinností,“ uviedol predseda poslaneckého klubu Motoristov Boris Šťastný.
„Klub súčasne konštatuje, že Filip Turek zostáva aj naďalej jediným nominantom Motoristov sebe na pozíciu ministra životného prostredia ČR. Poslanecký klub taktiež ocenil doterajší lojálny prístup predsedu vlády Andreja Babiša, ktorý považujeme za potvrdenie stability vládnej koalície,“ pokračoval Šťastný.
„Motoristi sebe sa na rokovaní svojho poslaneckého klubu dohodli na ďalších krokoch, o ktorých budú najskôr informovaní partneri z hnutia ANO a SPD na najbližšom rokovaní koaličnej rady,“ uzavrel predseda strany. Rokovania by sa podľa jeho slov mali uskutočniť v pondelok.
Český premiér Babiš odovzdal Pavlovi návrh na Turkove vymenovanie do funkcie ministra životného prostredia skôr v stredu na Pražskom hrade. Premiér však následne uviedol, že hoci sa prezidenta snažil presvedčiť, Pavel Turka odmietol vymenovať. Babiš zatiaľ nevedel povedať, ako bude ďalej v tejto veci postupovať.
Pavel sa v minulosti opakovane vyjadril, že má s nomináciou Turka problém a že by podľa neho vôbec nemal byť členom vlády. Po stretnutí s ním krátko pred Vianocami uviedol, že osoba so správaním a vystupovaním, aké má Turek, nemôže byť ministrom.
