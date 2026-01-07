Agent ICE pri zásahu v Minneapolise smrteľne postrelil ženu
- DNES - 20:52
- Washington
Agent amerického Imigračného a colného úrad (ICE) v stredu smrteľne postrelil ženu, keď sa svojím vozidlom údajne pokúsila vraziť do príslušníkov úradu vykonávajúcich zásah v meste Minneapolis.
Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS) tvrdí, že agent konal v sebaobrane, a ženino počínanie označilo za akt domáceho terorizmu. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
DHS v utorok oznámilo, že v Minneapolise i v susednom meste St. Paul spustilo rozsiahly záťah proti migrantom. Podieľalo sa na ňom približne 2000 agentov.
K streľbe v Minneapolise došlo počas protestu miestnych obyvateľov, ktorí sa na niekoľko hodín dostali do potýčok s bezpečnostnými zložkami vykonávajúcimi zásah. Ich obeťou sa podľa médií stala 37-ročná občianka USA. Podľa DHS ženu zo strelnej zbrane zasiahol jeden z agentov ICE, pretože sa ich údajne pokúsila zraziť.
„Príslušník ICE, ktorý sa obával o svoj život, životy svojich kolegov z bezpečnostných zložiek a bezpečnosť verejnosti, vystrelil obranné výstrely,“ píše sa vo vyhlásení DHS, pod ktoré patrí aj ICE.
Streľba podľa agentúry Reuters prilákala protestujúcich do ulíc v blízkosti miesta činu, kde sa niektorí z nich dostali do stretov so zamaskovanými federálnymi agentmi, ktorí na demonštrantov vystrelili strelivo naplnené chemickými látkami. Protestujúci skandovali „Hanba“ a „ICE, preč z Minnesoty“, napísala AP.
Primátor Minneapolisu Jacob Frey uviedol, že agent zodpovedný za smrť ženy konal bezohľadne, a odmietol tvrdenia, že išlo o sebaobranu. Príslušníci ICE podľa neho prišli do mesta spôsobovať chaos a vyvolávať nedôveru.
