Streda, 7.1.2026
Bezpečnostný expert varuje: Pozor na tieto dve nastavenia Gmailu!

  • DNES - 20:33
  • Bratislava
Bezpečnostný expert varuje: Pozor na tieto dve nastavenia Gmailu!

Používatelia služby Gmail by si v záujme ochrany súkromia mali skontrolovať dvojicu nastavení.

Používatelia Gmailu by si mali skontrolovať dvojicu nastavení, ktoré môžu bez ich vedomia sledovať ich komunikáciu cez mail. Informoval o tom denník Daily Mail.

Ako upozornil austrálsky bloger Dave Jones, v októbri 2025 Gmail automaticky aktivoval všetkým používateľom súhlas s používaním inteligentných funkcií, ktorý údajne pomáha trénovať modely umelej inteligencie.

V praxi to znamená, že Gmail môže čítať súkromnú a pracovnú korešpondenciu používateľov bez toho, aby ich na to explicitne upozornil.

Pozor na dvojicu nastavení

Ako na sociálnej sieti X uviedol Jones, používatelia, ktorí nechcú mať aktívne čítanie správ, musia túto funkciu vypnúť na dvoch miestach. „Inteligentné funkcie musíte manuálne vypnúť v menu s nastaveniami na dvoch miestach,“ informoval.

Cez webový prehliadač sa dostanete k nastaveniam po otvorení konta na Gmaile a následnom kliknutí na nastavenia v pravom hornom rohu. V lište následne zvoľte možnosť „Zobraziť všetky nastavenia“ a v zozname prejdite na spodok k položke „Inteligentné funkcie“, ktorú pravdepodobne nájdete povolenú. Na tomto mieste ju môžete vypnúť kliknutím na štvorec s fajkou.

Hneď pod položkou „Inteligentné nastavenia“ sa nachádza ďalšia s názvom „Inteligentné funkcie služby Google Workspace“. Tá ponúka možnosť kliknúť na položku „Spravovať nastavenia inteligentných funkcií služby Workspace“. Keď na ňu kliknete, vo vyskakovacom okne si môžete deaktivovať inteligentné funkcie v službe Google Workspace a v ďalších službách Googlu.

V prípade, že sa rozhodnete všetky funkcie deaktivovať, vaša mailová schránka môže stratiť filter správ, a tak vás náhle zaplavia aj tie, ktoré ste si prezerali dávnejšie.

„Zo zistení Daily Mail vyplýva, že jediný spôsob, ako donútiť Gmail, aby správne zoraďoval nespočetné množstvo mailov, ktoré majú ľudia v schránkach, je zapnúť inteligentné funkcie na Gmaile, Chate a Meete, čím dáte prístup umelej inteligencii k vašim informáciám,“ uviedol Daily Mail.

Denník pritom pripomína, že voči októbrovému kroku služby Gmail už bola podaná žaloba. Žalobca Thomas Thele z amerického štátu Illinois sa v nej sťažoval na čítanie správ chatbotom s umelou inteligenciou Gemini.

Google takéto tvrdenia popiera, a tvrdí, že sledovanie mailov neslúži na zdokonaľovanie Gemini.

Zdroj: Info.sk, DP, dailymail.co.uk
