Zelenskyj: USA by mali ukázať, že majú nástroje aj na nátlak na Rusko
- DNES - 19:07
- Kyjev
Spojené štáty by mali zintenzívniť svoj tlak na Rusko napríklad aj „vykonaním operácie“ podobnej tej, ktorú špeciálne jednotky USA podnikli nedávno vo Venezuele.
Vyhlásil to v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj citovaný agentúrou AFP.
Podľa Zelenského táto operácia zameraná na venezuelského vodcu Nicolása Madura ukázala, že „Washington má moc ovplyvňovať Moskvu, ak to naozaj chce“.
Zelenskyj sa domnieva, že napríklad zvrhnutie čečenského vodcu Ramzana Kadyrova by ruského prezidenta Vladimira Putina prinútilo, aby si „dvakrát rozmyslel“, či chce pokračovať vo vojne rozpútanej voči Ukrajine.
AFP pripomenula, že niekoľko hodín po americkej operácii na Madurovo zadržanie Zelenskyj žartoval, že cieľom takejto akcie by mal byť aj samotný Putin. „Ak takto možno zaobchádzať s diktátormi, potom Spojené štáty vedia, čo majú robiť ďalej,“ povedal ukrajinský líder narážajúc na Putina.
Kadyrov, ktorý je vodcom Čečenskej republiky s prevažne moslimským obyvateľstvom od roku 2007, je jedným z najväčších Putinových podporovateľov: hneď v prvej fáze vojny vyslal na Ukrajinu tisíce čečenských vojakov a opakovane podporil radikálov v Moskve, ktorí vo vojne na Ukrajine žiadali využitie tých najextrémnejších možností vrátane jadrového úderu.
Ukrajina, ktorá už takmer štyri roky bojuje proti ruskej invázii, už dávnejšie tvrdí, že jej partneri vrátane USA nevyvíjajú dostatočný tlak na Kremeľ, aby vojnu ukončil.
Zadržanie Madura a jeho manželky a ich prepravenie do USA, kde budú čeliť súdnemu procesu, šokovalo spojencov Washingtonu a vyvolalo odsúdenie zo strany Moskvy, ktorá je dlhoročným spojencom Venezuely.
