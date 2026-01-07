  • Články
SHMÚ miestami varuje pred snehovými závejmi i vetrom

  • DNES - 19:01
  • Bratislava
Najmä na východnom Slovensku stále platia výstrahy pred snehovými závejmi a jazykmi. Druhostupňová výstraha platí vo väčšine okresov Košického kraja.

Prvý stupeň výstrah platí v Nitrianskom a Prešovskom kraji. Výstrahy platia aj počas štvrtka (8. 1.). Slovenský hydrometeoroogický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Vydané sú aj výstrahy pred vetrom, a to v Košickom a Prešovskom kraji. Podľa meteorológov môže vietor dosiahnuť priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu. S vetrom treba počítať predbežne do štvrtka 14.00 h.

Zdroj: Info.sk, TASR
