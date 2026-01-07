SHMÚ miestami varuje pred snehovými závejmi i vetrom
Najmä na východnom Slovensku stále platia výstrahy pred snehovými závejmi a jazykmi. Druhostupňová výstraha platí vo väčšine okresov Košického kraja.
Prvý stupeň výstrah platí v Nitrianskom a Prešovskom kraji. Výstrahy platia aj počas štvrtka (8. 1.). Slovenský hydrometeoroogický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Vydané sú aj výstrahy pred vetrom, a to v Košickom a Prešovskom kraji. Podľa meteorológov môže vietor dosiahnuť priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu. S vetrom treba počítať predbežne do štvrtka 14.00 h.
Premiér: Slovensko sa nebude zúčastňovať na ďalšej vojnovej pôžičke Ukrajine
Slovensko sa podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nebude podieľať na ďalšej vojnovej pôžičke Ukrajine.
Mikulec: Cvičenie na hraniciach bolo divadlo, minister pri migrácii nič nerobí
Opozičný poslanec Roman Mikulec reagoval na brífing ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.
Šutaj Eštok: V minulom roku zachytilo Slovensko pod 50 nelegálnych migrantov
V minulom roku zachytilo Slovensko menej ako 50 nelegálnych migrantov. Krajina si chráni hranice efektívne, tvrdí minister vnútra.
Karas: Špecializácia prokurátorov na boj proti korupcii je správny krok
Kresťanskodemokratické hnutie víta rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR vytvoriť špecializované odbory prokurátorov na boj proti korupcii na úrovni generálnej aj krajských prokuratúr.