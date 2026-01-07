MH: Domácnosti by mali dostať energopoukážku na teplo do dvoch týždňov
- DNES - 18:37
- Bratislava
Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v spolupráci so Slovenskou poštou spúšťa proces generovania a distribúcie energopoukážok na čiastočnú úhradu zvýšených cien tepla a teplej vody dodávaných prostredníctvom centrálneho zásobovania tepla (CZT) pre vybrané skupiny domácností. Predpokladané generovanie a distribúcia celého množstva poukážok bude trvať približne dva týždne, informovalo v stredu MH.
Energopoukážky sú určené domácnostiam, ktoré využívajú CZT a spĺňajú zákonom stanovené podmienky na poskytnutie pomoci. Domácnosti nemusia o pomoc osobitne žiadať. Ide o súčasť adresnej energopomoci, ktorá má zmierniť vplyv rastúcich cien energií. Kompenzácie zvýšených cien za elektrinu a plyn budú pre domácnosti - ktorým vznikol nárok na energopomoc - automaticky zohľadnené v zálohových platbách od dodávateľov.
„Hodnota energopoukážky bude predstavovať jednu štvrtinu (obdobie troch mesiacov) vypočítanej kompenzácie na čiastočnú úhradu zvýšených nákladov na rok 2026. Výška poukážky závisí od podlahovej plochy bytu získanej z údajov katastra nehnuteľností a od cenovej lokality konkrétneho dodávateľa tepla pre daný objekt. Vypočítaná kompenzácia zároveň vychádza z údajov o spotrebe a uplatňovanej cene poskytnutých dodávateľmi tepla,“ spresnilo MH. Ďalšie zasielanie energopoukážok bude nasledovať po prvom prehodnocovaní nároku na energopomoc, ktoré je plánované v apríli 2026.
Poukážky budú zasielané na adresu trvalého pobytu vo forme poštového poukazu, ktorý bude možné preplatiť na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty. Energopoukážka bude vystavená iba v prípade, ak vypočítaná energopomoc za prvé tri mesiace bude vyššia ako päť eur, jej platnosť je 45 dní. V prípade straty energopoukážky vystaví Slovenská pošta jej druhopis s rovnakou dĺžkou platnosti.
Rezort hospodárstva priblížil, že adresátom energopoukážky bude najstarší člen energetickej domácnosti. V prípade, ak v danom byte alebo rodinnom dome žije viac ako jedna osoba s trvalým pobytom, uprednostnená ako adresát energopoukážky bude osoba, ktorá má menej ako 60 rokov v snahe odbremeniť starších občanov.
V prípade, ak vznikne nárok energetickej domácnosti, kde majú trvalý pobyt uvedené iba neplnoleté osoby, adresátom bude zákonný zástupca. V prípade, ak na danej adrese nemá uvedený trvalý pobyt žiadna osoba, adresátom bude majiteľ bytu.
