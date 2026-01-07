  • Články
USA plánujú prevziať kontrolu nad predajom venezuelskej ropy

Spojené štáty plánujú na „na neurčito“ prevziať kontrolu nad predajom venezuelskej ropy.

Vyhlásil to v stredu americký minister energetiky Chris Wright s tým, že v prvej fáze by išlo o skladové zásoby.

Najprv budeme predávať ropu z Venezuely, ktorá je v skladoch, a potom budeme na neurčito predávať produkciu z Venezuely na trhu,“ povedal Wright. USA podľa neho v tomto úsilí spolupracujú s Venezuelou. Juhoamerickej krajine zároveň plánujú dodávať riedidlá a náhradné diely, ako aj poskytovať služby na stabilizáciu ropného sektora. Venezuela má obrovské zdroje a mala by sa podľa Wrighta stať „bohatým, prosperujúcim a mierovým energetickým centrom“.

Deň predtým americký prezident Donald Trump oznámil, že Venezuela odovzdá Spojeným štátom 30 až 50 miliónov barelov vysokokvalitnej, sankcionovanej ropy. Výnosy z jej predaja bude kontrolovať samotný Trump, aby zaistil, že „budú použité na prospech obyvateľov Venezuely a Spojených štátov“.

Trumpove oznámenie prišlo len niekoľko dní po americkej operácii vo Venezuele, pri ktorej USA zadržali tamojšieho prezidenta Nicolása Madura. Toho Trump obviňuje z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami, čo venezuelský líder popiera. Maduro tiež pred svojím zajatím tvrdil, že USA si chcú vynútiť zmenu vlády vo Venezuele a získať prístup k jej zásobám ropy, ktoré patria k najväčším na svete.

Zdroj: Info.sk, TASR
