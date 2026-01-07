  • Články
Sneženie už tretí deň spôsobovalo problémy v mnohých krajinách Európy

  • DNES - 18:22
  • Paríž/Haag/Londýn
Sneh, poľadovica a silný vietor v stredu už tretí deň po sebe komplikovali dopravu v mnohých štátoch Európy.

Zrušené boli stovky letov a na letiskách uviazlo množstvo cestujúcich, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP a televíziu ORF.

Najviac zasiahnuté boli letiská v Paríži a Amsterdame. Letisko Schiphol pri Amsterdame, jedno z najväčších v Európe, oznámilo v stredu zrušenie najmenej 700 letov pre sneh a vietor. Viac ako 1000 cestujúcich bolo nútených stráviť noc v jeho priestoroch.

Na parížskom letisku Charla de Gaulla zrušili približne 100 letov, ďalších 40 spojov neodletelo z letiska Orly, uviedol francúzsky minister dopravy Philippe Tabarot.

Sneženie v Holandsku čiastočne paralyzovalo aj železničnú dopravu. Železničná spoločnosť NS odporučila cestujúcim, aby cestovali len v nevyhnutných prípadoch. Chaos vládol i na cestách - ráno zaznamenali v celej krajine zápchy s celkovou dĺžkou viac ako 700 kilometrov.

Podobná situácia bola aj vo Francúzsku. V posledných dňoch tam prišlo pri dopravných nehodách súvisiacich s počasím o život päť ľudí. V obci Mouthe vo východnom Francúzsku namerali minimum mínus 22 stupňov Celzia.

V stredu platil druhý najvyšší stupeň výstrahy v 38 zo 101 francúzskych departementov. Podľa meteorológov napadlo na severe a západe krajiny tri až sedem centimetrov snehu, v regióne Ardeny v severnom Francúzsku to bolo až 15 centimetrov. V utorok napadlo na niektorých miestach v departemente Charente-Maritime až 30 centimetrov snehu, čo je pre tento región ležiaci na západe krajiny nezvyčajne veľa.

V Paríži ráno nepremávali autobusy, narušená bola premávka električiek, metra a prímestskej rýchlodráhy RER. V niekoľkých oblastiach boli zrušené aj školské autobusy a v aglomerácii Paríža, v západnom a juhozápadnom Francúzsku bol zavedený zákaz jazdy nákladných vozidiel. Počas dopravnej špičky dosiahli dopravné zápchy v celej krajine dĺžku 1650 kilometrov, uviedli noviny Le Parisien.

Problémy mala letecká a železničná doprava aj v Belgicku. Na medzinárodnom letisku v Bruseli (Zaventem) v stredu zrušili podľa spoločnosti Brussels Airport 40 letov. Všetky vlaky smerujúce do Holandska premávali len po štátnu hranicu.

Sneh napadol aj na severe a severovýchode Británie. V Škótsku zostali stovky škôl zatvorené už tretí deň po sebe. Zrušených bolo aj niekoľko vlakov Eurostar medzi londýnskou stanicou St. Pancras a Amsterdamom, Rotterdamom a Parížom.

Vo Švédsku spôsobilo silné sneženie dopravné problémy najmä v druhom najväčšom meste Göteborg, kde nepremávali električky.

Silné sneženie a vietor narušili dopravné spojenie medzi vnútrozemím Chorvátska a pobrežím Dalmácie. Desiatky cestujúcich uviazli v noci na stredu v rýchliku zo Záhrebu do Splitu, pretože lokomotíva nemohla pokračovať v ceste zo stanice Knin. Uzavretá bola diaľnica spájajúca hlavné mesto Záhreb so Splitom.

Nemecká meteorologická služba (DWD) v stredu uviedla, že v noci na piatok prinesie do strednej Európy ďalšie sneženie tlaková níž Elli. V niektorých regiónoch môže napadnúť až 20 centimetrov čerstvého snehu.

Zdroj: Info.sk, TASR
