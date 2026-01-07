Rubio potvrdil schôdzku predstaviteľmi Grónska a Dánska na budúci týždeň
- DNES - 17:50
- Washington
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu oznámil, že sa na budúci týždeň stretne s predstaviteľmi Grónska a Dánska. Záujem amerického prezidenta Donalda Trumpa o Grónsko nie je podľa Rubia ničím novým. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.
Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lokke Rasmussen a šéfka grónskej diplomacie Vivian Motzfeldtová v utorok informovali, že požiadali o stretnutie s Rubiom. Cieľom schôdzky je prediskutovať najnovšie vyjadrenia predstaviteľov USA o Grónsku.
„Na budúci týždeň sa s nimi stretnem,“ odpovedal Rubio na tlačovej konferencii vo Washingtone na novinársku otázku, či môže vylúčiť vojenský zásah USA v Grónsku. „O tom s nimi budem hovoriť potom. Ale (teraz) k tomu nemám čo dodať,“ povedal. Miesto či presný dátum konania schôdzky neuviedol.
Biely dom v utorok deklaroval, že jednou z možností na získanie Grónska je „vždy“ využitie americkej armády. Rubio predtým podotkol, že USA majú záujem Grónsko kúpiť, nie si ho vojensky podmaniť.
Trump po intervencii vo Venezuele opätovne vyhlásil, že Spojené štáty potrebujú Grónsko z dôvodov národnej bezpečnosti. Jeho poradca Stephen Miller v utorok pre stanicu CNN povedal, že oficiálnym stanoviskom vlády USA je, že Grónsko by malo byť súčasťou Spojených štátov.
Rubio na tlačovej konferencii okrem toho povedal, že Trump hovoril o záujme získať najväčší ostrov na svete už počas svojho prvého funkčného obdobia. „Nie je prvým americkým prezidentom, ktorý skúmal, alebo sa zaoberal tým, ako by sme mohli získať Grónsko. Ten záujem tam je,“ potvrdil americký minister.
Proti Trumpovým výrokom sa ostro vyhranila dánska premiérka Mette Frederiksenová aj predseda grónskej vlády Jens-Frederik Nielsen. Dánsko a Grónsko podporili predtým spoločným vyhlásením aj európski lídri.
Frederiksenová v pondelok varovala, že ak by Spojené štáty napadli Grónsko, znamenalo by to koniec NATO. Trumpove výroky o potrebe získať tento ostrov v Arktíde sú však podľa nej myslené vážne.
