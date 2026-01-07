  • Články
  • DNES - 17:06
  • Washington
Trump pochybuje, že by aliancia NATO prišla USA na pomoc v prípade potreby

Spojené štáty budú vždy stáť pri NATO, aj keby Aliancia nestála pri USA. Vyhlásil to v stredu americký prezident Donald Trump.

V príspevku na svojej sieti Truth Social zároveň spochybnil, že by spojenci v prípade potreby spravili to isté pre USA. Vyjadril tiež presvedčenie, že jedinou krajinou, ktorú Čína a Rusko rešpektujú a obávajú sa, sú Spojené štáty americké pod jeho vedením.

Šéf Bieleho domu sa tiež posťažoval, že mu Nórsko, ktoré je členom NATO, neudelilo Nobelovu cenu za mier za to, že - podľa svojich slov - sám ukončil osem vojen. „Ale to nevadí! Dôležité je, že som zachránil milióny životov,“ uviedol.

V súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu, ktorá trvá už bezmála štyri roky, tiež vyhlásil, že bez jeho zapojenia by malo Rusko v súčasnosti pod kontrolou celú Ukrajinu.

RUSKO A ČÍNA SA BEZ SPOJENÝCH ŠTÁTOV VÔBEC NEBOJA NATO A POCHYBUJEM, ŽE BY NATO BOLO PRI NÁS, AK BY SME TO SKUTOČNE POTREBOVALI,“ napísal americký prezident na Truth Social. „Vždy budeme stáť pri NATO, aj keby oni nestáli pri nás,“ dodal.

Trump zverejnil svoje vyjadrenie v čase obáv z oživenia jeho zámerov prevziať kontrolu nad Grónskom, ktoré je autonómnym územím Dánska. V posledných dňoch Trump opakovane vyhlásil, že Spojené štáty potrebujú Grónsko z dôvodov národnej bezpečnosti. Európski lídri, Dánsko a Grónsko sa voči týmto vyjadrenia ostro ohradili.

Biely dom v utorok uviedol, že jednou z možností na získanie Grónska je „vždy“ využitie americkej armády. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio v stredu povedal, že USA majú záujem Grónsko kúpiť, nie si ho vojensky podmaniť.

Zdroj: Info.sk, TASR
