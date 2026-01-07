  • Články
Obľúbená značka sťahuje z predaja viacero výrobkov

  • DNES - 20:41
  • Bratislava
Obľúbená značka sťahuje z predaja viacero výrobkov

Dôvodom je podozrenie na prítomnosť škodlivej baktérie.

Spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o. sťahuje z predaja viaceré šarže niekoľkých druhov dojčenskej výživy. Informovala o tom na svojom webe. Dôvodom má byť prítomnosť škodlivej baktérie.

Konkrétne ide o výživy BEBA EXPERTpro SENSITIVE, BEBA COMFORT, BEBA SUPREMEpro a BEBA EXPERTpro HA.

Názov výrobku Číslo šarže Dátum spotreby
BEBA EXPERTpro SENSITIVE 800 g 52880742F2 30. 4. 2027
BEBA EXPERTpro SENSITIVE 800 g 52610742F2 31. 3. 2027
BEBA EXPERTpro SENSITIVE 800 g 51560742F2 31. 12. 2026
BEBA COMFORT 1 800 g 51530346AE 30. 6. 2027
BEBA COMFORT 1 800 g 52620346AB 30. 9. 2027
BEBA SUPREMEpro 1 800 g 51460742F2 31. 5. 2027
BEBA SUPREMEpro 2 800 g 51220742F7 31. 5. 2027
BEBA COMFORT 70 ml 53020742B1 29. 10. 2026
BEBA COMFORT 70 ml 53160742A1 11. 12. 2026
BEBA EXPERTpro HA 1 600 g 53300742A1 31. 5. 2027

Varujú pred baktériou

Ako informovala spoločnosť Nestlé, dôvodom stiahnutia výrobkov z trhu je možná prítomnosť mikroorganizmu Bacillus cereus v jednej zo vstupných surovín.

„Je dôležité zdôrazniť, že dotknuté šarže sťahujeme dobrovoľne z preventívnych dôvodov. Sťahovanie sa netýka žiadnych iných produktov a šarží,“ uviedla Nestlé.

V prípade, že ste si niektorý z výrobkov už zakúpili, môžete informovať Nestlé na spotrebiteľskej linke prostredníctvom mailovej adresy [email protected] alebo na telefónnom čísle +420 800 135 135. „Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti,“ dodala Nestlé.

Bacillus cereus a jeho príznaky

Ako na svojom webe informuje Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, Bacillus cereus patrí do bakteriálneho rodu Bacillus, pričom spôsobuje otravu z potravín. „Jeho spóry majú schopnosť produkovať toxíny v jedle aj v ľudskom organizme,“ informovali potravinári.

Baktéria sa bežne nachádza v pôde, na zelenine, v surovinách a upravených potravinách, pričom je odolná voči extrémnym podmienkam ako teplo, chlad, vysušenie alebo slané prostredie.

V prípade intoxikácie dochádza v tele k tvorbe dvoch druhov toxínov s rôznymi príznakmi otravy:

  • Emetický toxín Bacillus cereus – vyvoláva nevoľnosť, malátnosť, zvracanie. Inkubačná doba je pol hodiny až l hodina po požití kontaminovanej potraviny.
  • Diarhogenný (hnačkový) enterotoxín Bacillus cereus – vyvoláva hnačkové ochorenie sprevádzané bolesťami brucha, vodnatou hnačkou s pocitom nevoľnosti. Inkubačná doba je 8-16 hodín po jedle.

„Ochorenia si nevyžadujú väčšinou žiadne špecifické liečenie. Doporučuje sa dopĺňať stratu tekutín. Pri deťoch je priebeh ochorenia ťažší ako u dospelých,“ dodala ŠVPS.

Zdroj: Info.sk, nestle.cz, svps.sk
