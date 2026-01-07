Obľúbená značka sťahuje z predaja viacero výrobkov
Dôvodom je podozrenie na prítomnosť škodlivej baktérie.
Spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o. sťahuje z predaja viaceré šarže niekoľkých druhov dojčenskej výživy. Informovala o tom na svojom webe. Dôvodom má byť prítomnosť škodlivej baktérie.
Konkrétne ide o výživy BEBA EXPERTpro SENSITIVE, BEBA COMFORT, BEBA SUPREMEpro a BEBA EXPERTpro HA.
|Názov výrobku
|Číslo šarže
|Dátum spotreby
|BEBA EXPERTpro SENSITIVE 800 g
|52880742F2
|30. 4. 2027
|BEBA EXPERTpro SENSITIVE 800 g
|52610742F2
|31. 3. 2027
|BEBA EXPERTpro SENSITIVE 800 g
|51560742F2
|31. 12. 2026
|BEBA COMFORT 1 800 g
|51530346AE
|30. 6. 2027
|BEBA COMFORT 1 800 g
|52620346AB
|30. 9. 2027
|BEBA SUPREMEpro 1 800 g
|51460742F2
|31. 5. 2027
|BEBA SUPREMEpro 2 800 g
|51220742F7
|31. 5. 2027
|BEBA COMFORT 70 ml
|53020742B1
|29. 10. 2026
|BEBA COMFORT 70 ml
|53160742A1
|11. 12. 2026
|BEBA EXPERTpro HA 1 600 g
|53300742A1
|31. 5. 2027
Varujú pred baktériou
Ako informovala spoločnosť Nestlé, dôvodom stiahnutia výrobkov z trhu je možná prítomnosť mikroorganizmu Bacillus cereus v jednej zo vstupných surovín.
„Je dôležité zdôrazniť, že dotknuté šarže sťahujeme dobrovoľne z preventívnych dôvodov. Sťahovanie sa netýka žiadnych iných produktov a šarží,“ uviedla Nestlé.
V prípade, že ste si niektorý z výrobkov už zakúpili, môžete informovať Nestlé na spotrebiteľskej linke prostredníctvom mailovej adresy [email protected] alebo na telefónnom čísle +420 800 135 135. „Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti,“ dodala Nestlé.
Bacillus cereus a jeho príznaky
Ako na svojom webe informuje Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, Bacillus cereus patrí do bakteriálneho rodu Bacillus, pričom spôsobuje otravu z potravín. „Jeho spóry majú schopnosť produkovať toxíny v jedle aj v ľudskom organizme,“ informovali potravinári.
Baktéria sa bežne nachádza v pôde, na zelenine, v surovinách a upravených potravinách, pričom je odolná voči extrémnym podmienkam ako teplo, chlad, vysušenie alebo slané prostredie.
V prípade intoxikácie dochádza v tele k tvorbe dvoch druhov toxínov s rôznymi príznakmi otravy:
- Emetický toxín Bacillus cereus – vyvoláva nevoľnosť, malátnosť, zvracanie. Inkubačná doba je pol hodiny až l hodina po požití kontaminovanej potraviny.
- Diarhogenný (hnačkový) enterotoxín Bacillus cereus – vyvoláva hnačkové ochorenie sprevádzané bolesťami brucha, vodnatou hnačkou s pocitom nevoľnosti. Inkubačná doba je 8-16 hodín po jedle.
„Ochorenia si nevyžadujú väčšinou žiadne špecifické liečenie. Doporučuje sa dopĺňať stratu tekutín. Pri deťoch je priebeh ochorenia ťažší ako u dospelých,“ dodala ŠVPS.
SHMÚ miestami varuje pred snehovými závejmi i vetrom
Najmä na východnom Slovensku stále platia výstrahy pred snehovými závejmi a jazykmi. Druhostupňová výstraha platí vo väčšine okresov Košického kraja.
Premiér: Slovensko sa nebude zúčastňovať na ďalšej vojnovej pôžičke Ukrajine
Slovensko sa podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nebude podieľať na ďalšej vojnovej pôžičke Ukrajine.
Mikulec: Cvičenie na hraniciach bolo divadlo, minister pri migrácii nič nerobí
Opozičný poslanec Roman Mikulec reagoval na brífing ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.
Šutaj Eštok: V minulom roku zachytilo Slovensko pod 50 nelegálnych migrantov
V minulom roku zachytilo Slovensko menej ako 50 nelegálnych migrantov. Krajina si chráni hranice efektívne, tvrdí minister vnútra.