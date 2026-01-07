Poistenci pozor: Nenaleťte na takéto SMS!
Zdravotná poisťovňa varuje pred podvodom, pri ktorom poistencom prichádzajú podvodné správy na mobil.
Poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa musia mať na pozore pred novým SMS podvodom. Ako priblížil portál noviny.sk, viacerí Slováci v uplynulých dňoch dostali správu o údajnej končiacej platnosti preukazu poistenca. Ide však o podvod.
Môžu sa dostať k platobnej karte
V SMS správe si poistenec prečíta informáciu o tom, že mu má končiť platnosť preukazu poistenca. Správa zároveň nabáda na predĺženie platnosti kliknutím na priložený odkaz.
Po kliknutí na odkaz sa poistencovi otvorí stránka VSZP-OBNOVA.COM, kde sa dá objednať nový preukaz. Podľa portálu noviny.sk webová stránka pôsobí dôveryhodne a takmer na nerozoznanie od oficiálnej stránky VšZP.
„VšZP nikdy nežiada citlivé údaje prostredníctvom emailu alebo SMS správ. Všetku komunikáciu realizujeme výhradne cez oficiálne kanály,“ uviedla pre STVR hovorkyňa poisťovne Danka Capáková.
Odborník na technológie Roman Cáhlik pritom informoval, že problém nastáva v momente, keď poistenec po kliknutí na odkaz požiada o vystavenie nového preukazu. „Keď zadáme údaje, ktoré sú relatívne neškodné, keby ich niekto teoreticky zneužil, tak ďalej chce od nás poplatok za doručenie tejto karty. Vy si zakliknete nejakú službu a chce od vás tento portál údaje k platobnej karte, no a tu treba dať pozor,“ uviedol.
STVR pritom dopĺňa, že banka nemusí akceptovať žiadosť o reklamáciu v prípade takto ukradnutých peňazí. „Národná banka Slovenska v poslednom čase eviduje také typy podvodov, kde obete pošlú svoje údaje a teda takpovediac aj svoje peniaze, páchateľom dobrovoľne. V takomto prípade je reklamácia s bankou komplikovaná. Banka vidí, akoby peniaze obeť previedla dobrovoľne,“ uviedol hovorca NBS Peter Majer.
Pozor aj na podvodné čísla
Pred rizikom podvodu v stredu varovala aj Polícia SR, ktorá na Facebooku informovala o podvodných telefonátoch zo zahraničia, najmä z Veľkej Británie. V prípade zdvihnutia sa používateľovi mobilu prihovorí nahratý hlas, ktorý ho po slovensky vyzve, aby si pridal volajúce telefónne číslo v aplikácii Whatsapp.
„Predpokladáme, že ak by ste tak spravili a komunikovali s týmto číslom, postupne by od vás podvodník žiadal pod rôznymi zámienkami vaše osobné údaje alebo údaje z platobnej karty,“ informovali policajti.
PODVODNÉ TELEFONÁTY ZO SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA OTRAVUJÚ CELÉ SLOVENSKO: O ČO IDE? Od včera nás kontaktujete s tým, že vám...Uverejnil používateľ Polícia Slovenskej republiky Streda 7. januára 2026
V takomto prípade odporúčajú podozrivé telefónne čísla nedvíhať a nevolať im naspäť. Polícia takisto odporúča blokovať takéto telefónne čísla.
