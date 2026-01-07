Mikulec: Cvičenie na hraniciach bolo divadlo, minister pri migrácii nič nerobí
Opozičný poslanec Roman Mikulec reagoval na brífing ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.
Stredajšie cvičenie na slovensko-maďarských hraniciach bolo divadlo. Slovensko nečelí náporu nelegálnej migrácie a minister v tejto oblasti ani nič nerobí. V reakcii na brífing ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a cvičenie na hraničnom priechode Zelená 2026 to vyhlásil exminister vnútra a poslanec Národnej rady SR Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí).
„Ľudia na Slovensku vnímajú jasne, že ich bezpečnosť sa zhoršuje, kriminalita sa zvyšuje. Dennodenne počúvame o tom, ako dochádza k lúpežným prepadnutiam na benzínových pumpách, alebo v obchodoch s elektronikou alebo v potravinách, kdekoľvek. To je realita a nie toto, čo tu vytvorili dnes, toto divadlo. A mrzí ma, že sem nahnali desiatky policajtov, ktorí dnes mohli byť užitoční niekde inde,“ vyhlásil Mikulec. Ministrovu kritiku, že pod jeho vtedajším vedením cez Slovensko prúdili desaťtisíce nelegálnych migrantov, odmietol.
V minulom roku zachytilo Slovensko menej ako 50 nelegálnych migrantov. Krajina si chráni hranice efektívne. Šutaj Eštok opätovne vyhlásil, že bývalá vláda Slovensko pred nelegálnou migráciou nezabezpečila a muselo to urobiť až súčasné vedenie ministerstva.
Šutaj Eštok: V minulom roku zachytilo Slovensko pod 50 nelegálnych migrantov
V minulom roku zachytilo Slovensko menej ako 50 nelegálnych migrantov. Krajina si chráni hranice efektívne, tvrdí minister vnútra.
Karas: Špecializácia prokurátorov na boj proti korupcii je správny krok
Kresťanskodemokratické hnutie víta rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR vytvoriť špecializované odbory prokurátorov na boj proti korupcii na úrovni generálnej aj krajských prokuratúr.
Poštové zásielky môžu prísť oneskorene, varuje pošta
Zásielky môžu klientom v časti Slovenska doručiť až v nasledovný deň.
Polícia vyhlásila pátranie po 16-ročnom Kristiánovi
Mladík je nezvestný od utorka 6. januára.