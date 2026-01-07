  • Články
Šutaj Eštok: V minulom roku zachytilo Slovensko pod 50 nelegálnych migrantov

  • DNES - 15:36
  • Bratislava
V minulom roku zachytilo Slovensko menej ako 50 nelegálnych migrantov. Krajina si chráni hranice efektívne.

Počas brífingu v rámci cvičenia Zelená 2026 na slovensko-maďarskom hraničnom priechode Čunovo - Rajka to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Šéf rezortu vnútra zdôraznil, že Slovensko prispôsobuje nasadenie síl na hraniciach na základe informácií o využívaní balkánskej migračnej trasy. „Čím viac využívate napríklad drony s termovíziou alebo vrtuľníky, tak tým menej je potrebné nasadenie tej ľudskej sily, a tým pádom je to efektívne využívanie,“ uviedol. Šutaj Eštok opätovne vyhlásil, že bývalá vláda Slovensko pred nelegálnou migráciou nezabezpečila a muselo to urobiť až súčasné vedenie ministerstva.

Na cvičení sa zúčastnil aj bavorský minister vnútra Joachim Herrmann. Vyzdvihol spoluprácu nemeckých a slovenských bezpečnostných zložiek. „Dúfam, že bude naďalej taká dobrá nielen v rámci polície, ale aj v rámci našich ministerstiev,“ uviedol.

Zdroj: Info.sk, TASR
