Šutaj Eštok: V minulom roku zachytilo Slovensko pod 50 nelegálnych migrantov
V minulom roku zachytilo Slovensko menej ako 50 nelegálnych migrantov. Krajina si chráni hranice efektívne.
Počas brífingu v rámci cvičenia Zelená 2026 na slovensko-maďarskom hraničnom priechode Čunovo - Rajka to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Šéf rezortu vnútra zdôraznil, že Slovensko prispôsobuje nasadenie síl na hraniciach na základe informácií o využívaní balkánskej migračnej trasy. „Čím viac využívate napríklad drony s termovíziou alebo vrtuľníky, tak tým menej je potrebné nasadenie tej ľudskej sily, a tým pádom je to efektívne využívanie,“ uviedol. Šutaj Eštok opätovne vyhlásil, že bývalá vláda Slovensko pred nelegálnou migráciou nezabezpečila a muselo to urobiť až súčasné vedenie ministerstva.
Na cvičení sa zúčastnil aj bavorský minister vnútra Joachim Herrmann. Vyzdvihol spoluprácu nemeckých a slovenských bezpečnostných zložiek. „Dúfam, že bude naďalej taká dobrá nielen v rámci polície, ale aj v rámci našich ministerstiev,“ uviedol.
Mikulec: Cvičenie na hraniciach bolo divadlo, minister pri migrácii nič nerobí
Opozičný poslanec Roman Mikulec reagoval na brífing ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.
