  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 7.1.2026Meniny má Bohuslava
-2°Bratislava

Karas: Špecializácia prokurátorov na boj proti korupcii je správny krok

  • DNES - 15:20
  • Bratislava
Karas: Špecializácia prokurátorov na boj proti korupcii je správny krok

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) víta rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR vytvoriť špecializované odbory prokurátorov na boj proti korupcii na úrovni generálnej aj krajských prokuratúr.

Zároveň však upozorňuje, že bez zásadnej zmeny prístupu Ministerstva vnútra SR a Policajného zboru SR nepôjde o účinný nástroj v boji proti korupcii. Uviedol to podpredseda hnutia a exminister spravodlivosti Viliam Karas. TASR o tom informoval komunikačný odbor KDH.

Špecializácia prokurátorov na boj proti korupcii je krok správnym smerom, sama o sebe však veľa nezmení, ak sa neprebudí minister vnútra a nezačne konať polícia,“ uviedol Karas.

Pripomenul, že KDH presadzovalo vznik osobitného útvaru na Generálnej prokuratúre pre boj proti korupcii a organizovanej kriminalite už pri predstavovaní priorít ústavných zmien v lete 2024. „Tento návrh v Národnej rade podporu nezískal, o to viac dnes oceňujeme rozhodnutie Generálnej prokuratúry vytvoriť špecializované odbory na boj proti korupcii na úrovni Generálnej prokuratúry aj krajských prokuratúr,“ zdôraznil Karas.

Zároveň upozornil, že bez adekvátnej personálnej a technickej špecializácie Policajného zboru SR zostane tento krok prevažne symbolický. „Prokurátori môžu konať až vtedy, keď majú dôkazy od polície. Ak polícia korupciu aktívne nevyhľadáva a nedokáže ju dokumentovať v čase, keď vzniká, výsledky neprídu. Spätne sa korupcia dokazuje len výnimočne,“ doplnil Karas.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka v stredu informoval o tom, že na krajských prokuratúrach a odbore závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR vznikla špecializácia prokurátorov na trestné činy korupcie. Ide podľa neho o formálne zavŕšenie procesu opatrení kontinuálne prijímaných za účelom zabezpečenia účinného a efektívneho výkonu pôsobnosti prokuratúry v trestných veciach korupcie a plnenia úloh prokuratúry vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Poštové zásielky môžu prísť oneskorene, varuje pošta

Poštové zásielky môžu prísť oneskorene, varuje pošta

DNES - 14:20Domáce

Zásielky môžu klientom v časti Slovenska doručiť až v nasledovný deň.

Polícia vyhlásila pátranie po 16-ročnom Kristiánovi

Polícia vyhlásila pátranie po 16-ročnom Kristiánovi

DNES - 14:13Domáce

Mladík je nezvestný od utorka 6. januára.

Slovensko zaplavili telefonáty zo zahraničia: Nevolali vám tieto čísla?

Slovensko zaplavili telefonáty zo zahraničia: Nevolali vám tieto čísla?

DNES - 13:25Domáce

Cieľom podvodníkov je podľa polície vylákať z obete citlivé informácie.

Vlaky na východe meškajú aj 100 minút

Vlaky na východe meškajú aj 100 minút

DNES - 13:12Domáce

Železničná spoločnosť Slovensko v súvislosti s nepriaznivým počasím eviduje na východnom Slovensku, najmä v okolí Košíc, desiatky meškajúcich vlakov.

Vosveteit.sk
Nový malvér Wonderland ti dokáže vybieliť bankový účet skôr, než si uvedomíš, že máš v mobile vírus. Takto prebieha útokNový malvér Wonderland ti dokáže vybieliť bankový účet skôr, než si uvedomíš, že máš v mobile vírus. Takto prebieha útok
Ikonická fosília „Little Foot“ odhalila obrovské prekvapenie: Môže ísť o úplne nový druh človekaIkonická fosília „Little Foot“ odhalila obrovské prekvapenie: Môže ísť o úplne nový druh človeka
Americký zásah vo Venezuele spustil vojnu deepfake videí. Sociálne siete zaplavila propaganda poháňaná umelou inteligenciouAmerický zásah vo Venezuele spustil vojnu deepfake videí. Sociálne siete zaplavila propaganda poháňaná umelou inteligenciou
AKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadeniaAKTUÁLNE: Táto falošná modrá obrazovka vypne ochranu Windowsu. Hackeri majú novú cestu, ako sa dostať do zariadenia
Výskumníci predstavili superlepidlo, ktoré je tak silné, že utiahne aj celé autoVýskumníci predstavili superlepidlo, ktoré je tak silné, že utiahne aj celé auto
Milióny Android zariadení sú infikované botnetom Kimwolf. Používatelia netušia, že ich zariadenia zneužívajú hackeriMilióny Android zariadení sú infikované botnetom Kimwolf. Používatelia netušia, že ich zariadenia zneužívajú hackeri
Hyundai predstavil vynoveného humanoida Atlas. Ročne ich chce vyrábať 30 tisíc a poslať do fabríkHyundai predstavil vynoveného humanoida Atlas. Ročne ich chce vyrábať 30 tisíc a poslať do fabrík
Tieto aplikácie pre Android a iOS by ti nemali chýbať v telefóne. Spravia tvoj mobil chytrejším a sú naozaj užitočnéTieto aplikácie pre Android a iOS by ti nemali chýbať v telefóne. Spravia tvoj mobil chytrejším a sú naozaj užitočné
Kilá navyše by mohli ísť dole jeden za druhým, hovoria vedci. Našli bezpečnejší a efektívnejší spôsob chudnutiaKilá navyše by mohli ísť dole jeden za druhým, hovoria vedci. Našli bezpečnejší a efektívnejší spôsob chudnutia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP