Petr Pavel odmietol vymenovať Turka za ministra

Andrej Babiš sa snažil presvedčiť českého prezidenta, aby Turka vymenoval do funkcie ministra životného prostredia.

Český premiér Andrej Babiš v stredu na Pražskom hrade odovzdal prezidentovi ČR Petrovi Pavlovi návrh na vymenovanie poslanca a čestného prezidenta strany Motoristi sebe Filipa Turka do funkcie ministra životného prostredia. Na brífingu po tradičnom novoročnom obede, na ktorý prezident Babiša pozval, však premiér uviedol, že hoci sa prezidenta snažil presvedčiť, Pavel Turka odmietol vymenovať, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Na základe dohody s Motoristami som pánovi prezidentovi odovzdal nomináciu. A aj keď som sa hodinu snažil presvedčiť ho, aby bol nad vecou a spáchal nejaký dobrý skutok a dal pánovi Turkovi šancu, pán prezident to odmietol a pána Turka nominovať nechce. Takže takáto je situácia, mňa to mrzí,“ povedal Babiš a dodal, že podľa neho Turek mohol dostať šancu.

Babiš zatiaľ nevedel povedať, ako bude ďalej v tejto veci postupovať.

Pre mňa je táto vec zaťažujúca, my sa chceme sústrediť na plnenie programu... Myslel som si, že pána prezidenta presvedčím, snažil som sa zo všetkých strán, ale nepodarilo sa,“ dodal Babiš.

Pavel sa v minulosti opakovane vyjadril, že má s nomináciou Turka problém a že by podľa neho vôbec nemal byť členom vlády. Po stretnutí s ním krátko pred Vianocami uviedol, že osoba so správaním a vystupovaním, aké má Turek, nemôže byť ministrom. Zároveň predpokladal, že z týchto dôvodov ho predseda vlády na ministra nenavrhne. Pavel vtedy zdôraznil, že premiér je povinný chrániť ústavné hodnoty.

Zdroj: Info.sk, TASR
